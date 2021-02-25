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В США в аэропорту робот бесконтактно доставляет еду пассажирам
В США в аэропорту робот бесконтактно доставляет еду пассажирам
В аэропорту Филадельфии появился робот, который доставляет еду ожидающим посадки на рейс путешественникам, сообщает UPI. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T01:21
2021-02-25T01:21
2021-02-25T01:21
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В аэропорту Филадельфии появился робот, который доставляет еду ожидающим посадки на рейс путешественникам, сообщает UPI.В период пандемии в воздушной гавани шестого по числу жителей города страны появился новый сотрудник — робот Гита. В порядке эксперимента маленький "грузовик" доставляет заказанную туристами еду из заведений общепита аэропорта прямо к месту ожидания рейса. Робот использует Bluetooth, чтобы принять заказ в специальном приложении и привезти его клиенту."Сейчас более чем когда-либо мы стремимся использовать новаторские решения для безконтактной доставки, — заявила глава службы маркетинга аэропорта Меган О'Коннелл. — Гита позволяет гостям выбирать, хотят ли они зайти в кафе или готовы получить еду с помощью новых технологий".В соцсетях пользователи сравнивают робота с персонажем "Звездных войн". Эксперимент продлится до апреля.
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости.
В аэропорту Филадельфии появился робот, который доставляет еду ожидающим посадки на рейс путешественникам, сообщает
UPI.
В период пандемии в воздушной гавани шестого по числу жителей города страны появился новый сотрудник — робот Гита. В порядке эксперимента маленький "грузовик" доставляет заказанную туристами еду из заведений общепита аэропорта прямо к месту ожидания рейса.
Робот использует Bluetooth, чтобы принять заказ в специальном приложении и привезти его клиенту.
"Сейчас более чем когда-либо мы стремимся использовать новаторские решения для безконтактной доставки, — заявила глава службы маркетинга аэропорта Меган О'Коннелл. — Гита позволяет гостям выбирать, хотят ли они зайти в кафе или готовы получить еду с помощью новых технологий".
В соцсетях пользователи сравнивают робота с персонажем "Звездных войн". Эксперимент продлится до апреля.