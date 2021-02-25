https://ria.ru/20210225/spravochnik-1598971239.html
Историки нашли древний справочник с "возмутительными" советами для мужчин
Историки нашли древний справочник с "возмутительными" советами для мужчин
Специалисты из аукционного дома Hansons нашли на чердаке дома в графстве Стаффордшир сборник советов 1704 года, посвященный организации отдыха на открытом... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T17:28
2021-02-25T17:28
2021-02-25T17:55
культура
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пиво
природа
история
в мире
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Специалисты из аукционного дома Hansons нашли на чердаке дома в графстве Стаффордшир сборник советов 1704 года, посвященный организации отдыха на открытом воздухе, сообщается на официальном сайте Hansons Auctioneers.Справочник под названием "Опытный птицелов, или Отдых джентльмена", согласно публикации, может "шокировать знатоков природы". В частности, авторы книги советуют поить птиц алкоголем, чтобы "заставить их петь осенью и зимой".Также справочник предлагает разжигать на природе костры для уничтожения гусениц."Эта книга дает захватывающее представление о сельской жизни XVIII века. <…> Она действительно заставила меня улыбнуться, хотя описанные в ней идеи сегодня могут показаться нам возмутительными. Кто бы мог подумать, что есть необходимость заставлять птиц петь, напоив их пивом", — прокомментировал находку владелец аукционного дома Чарльз Хэнсон.В ближайшее время справочник планируют продать на аукционе.
https://ria.ru/20210217/mumiya-1597729621.html
https://ria.ru/20201120/mikrobiom-1585564754.html
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культура, аукцион, стаффордшир, великобритания, пиво, природа, история, в мире
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости.
Специалисты из аукционного дома Hansons нашли на чердаке дома в графстве Стаффордшир
сборник советов 1704 года, посвященный организации отдыха на открытом воздухе, сообщается на официальном сайте Hansons Auctioneers
.
Справочник под названием "Опытный птицелов, или Отдых джентльмена", согласно публикации, может "шокировать знатоков природы". В частности, авторы книги советуют поить птиц алкоголем, чтобы "заставить их петь осенью и зимой".
Также справочник предлагает разжигать на природе костры для уничтожения гусениц.
"Эта книга дает захватывающее представление о сельской жизни XVIII века. <…> Она действительно заставила меня улыбнуться, хотя описанные в ней идеи сегодня могут показаться нам возмутительными. Кто бы мог подумать, что есть необходимость заставлять птиц петь, напоив их пивом", — прокомментировал находку владелец аукционного дома Чарльз Хэнсон.
В ближайшее время справочник планируют продать на аукционе.