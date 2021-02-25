https://ria.ru/20210225/sport-1598825527.html

"Россия сегодня" стала инфопартнером Федерации фигурного катания России

"Россия сегодня" стала инфопартнером Федерации фигурного катания России

Медиагруппа "Россия сегодня" стала информационным партнером Федерации фигурного катания на коньках России, соответствующее соглашение подписали в четверг... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T15:30

2021-02-25T15:30

2021-02-25T16:45

миа "россия сегодня"

дмитрий киселев

новости агентства

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" стала информационным партнером Федерации фигурного катания на коньках России, соответствующее соглашение подписали в четверг генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев и президент ФФККР Александр Горшков."Фигурное катание – один из самых популярных видов спорта в нашей стране. Мы благодарны ФФККР за оказанное доверие и сделаем всё, чтобы его оправдать. "Россия сегодня" имеет огромный опыт освещения соревнований самого высокого уровня, наша спортивная редакция давно зарекомендовала себя как коллектив профессионалов, способный оперативно решать многоплановые задачи. Уверен, что мы будем соответствовать статусу инфопартнера федерации, которая так много делает для сохранения победных традиций отечественной школы фигурного катания и воспитания новых звезд", – отметил Дмитрий Киселев."Подписание Федерацией фигурного катания на коньках России договора об информационном партнёрстве с нашим крупнейшим и авторитетнейшим агентством, по нашему мнению, будет способствовать открытию новой страницы во взаимоотношениях со средствами массовой информации, – отметил, в свою очередь, Александр Горшков. – Мы, безусловно, крайне заинтересованы в профессиональном, доброжелательном и объективном освещении всех событий в жизни российского фигурного катания и хотели бы выразить уверенность в том, что данное событие выведет наше сотрудничество со СМИ на качественно новый уровень".В соответствии с соглашением ФФККР будет информировать медиагруппу "Россия сегодня" о всех аспектах своей деятельности, содействовать в организации и проведении пресс-конференций, интервью, брифингов с участием официальных лиц и представителей федерации и сборной России. Со своей стороны медиагруппа будет обеспечивать всестороннюю информационную поддержку деятельности ФФККР, в том числе на своих площадках в России и за рубежом."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

https://rsport.ria.ru/20210108/konov-1592328682.html

https://ria.ru/20210223/proekt-1598653862.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

миа "россия сегодня", дмитрий киселев, новости агентства