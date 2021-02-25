Жители Подмосковья должны сообщать о сосульках и наледи на кровлях
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Жители Подмосковья, обнаружившие на кровле дома или козырьке подъезда сосульки, наледь или снежные свесы, должны оперативно сообщить об этом в диспетчерскую службу своей управляющей организации, сказал первый замруководителя Госжилинспекции области Владимир Шелухин.
Он отметил, что в условиях обильных снегопадов и постоянных скачков температуры управляющие организации обязаны максимально внимательно следить за состоянием кровель и подъездных козырьков. Госжилинспекция постоянно контролирует эту работу – в том числе дистанционно, через мобильное приложение "Проверки Подмосковья".
"Что делать жителям, которые обнаружили на кровле или козырьке подъезда сосульки, наледь или снежные свесы? Необходимо сразу же сообщить об этом в диспетчерскую службу вашей управляющей организации. В случае отсутствия реакции в ближайшие часы – оставляйте заявку в Единой диспетчерской службе Московской области. А если и это не поможет – пишите обращение в Госжилинспекцию через портал ГИС ЖКХ или форму обратной связи на нашем сайте (для этого необходима обязательная регистрация в ЕСИА – Единой системе идентификации и аутентификации)", - привели слова Шелухина в пресс-слуужбе правительства области.