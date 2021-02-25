https://ria.ru/20210225/sosulki-1598988842.html

Жители Подмосковья должны сообщать о сосульках и наледи на кровлях

Жители Подмосковья должны сообщать о сосульках и наледи на кровлях

Жители Подмосковья, обнаружившие на кровле дома или козырьке подъезда сосульки, наледь или снежные свесы, должны оперативно сообщить об этом в диспетчерскую... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T18:49

2021-02-25T18:49

2021-02-25T18:49

новости подмосковья

жкх

госжилинспекция

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Жители Подмосковья, обнаружившие на кровле дома или козырьке подъезда сосульки, наледь или снежные свесы, должны оперативно сообщить об этом в диспетчерскую службу своей управляющей организации, сказал первый замруководителя Госжилинспекции области Владимир Шелухин.Он отметил, что в условиях обильных снегопадов и постоянных скачков температуры управляющие организации обязаны максимально внимательно следить за состоянием кровель и подъездных козырьков. Госжилинспекция постоянно контролирует эту работу – в том числе дистанционно, через мобильное приложение "Проверки Подмосковья".

https://realty.ria.ru/20210225/mfts-1598974322.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, госжилинспекция, московская область (подмосковье)