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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210225/sosulki-1598988842.html
Жители Подмосковья должны сообщать о сосульках и наледи на кровлях
Жители Подмосковья должны сообщать о сосульках и наледи на кровлях
Жители Подмосковья, обнаружившие на кровле дома или козырьке подъезда сосульки, наледь или снежные свесы, должны оперативно сообщить об этом в диспетчерскую... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T18:49
2021-02-25T18:49
новости подмосковья
жкх
госжилинспекция
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Жители Подмосковья, обнаружившие на кровле дома или козырьке подъезда сосульки, наледь или снежные свесы, должны оперативно сообщить об этом в диспетчерскую службу своей управляющей организации, сказал первый замруководителя Госжилинспекции области Владимир Шелухин.Он отметил, что в условиях обильных снегопадов и постоянных скачков температуры управляющие организации обязаны максимально внимательно следить за состоянием кровель и подъездных козырьков. Госжилинспекция постоянно контролирует эту работу – в том числе дистанционно, через мобильное приложение "Проверки Подмосковья".
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жкх, госжилинспекция, московская область (подмосковье)

Жители Подмосковья должны сообщать о сосульках и наледи на кровлях

18:49 25.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Жители Подмосковья, обнаружившие на кровле дома или козырьке подъезда сосульки, наледь или снежные свесы, должны оперативно сообщить об этом в диспетчерскую службу своей управляющей организации, сказал первый замруководителя Госжилинспекции области Владимир Шелухин.
Он отметил, что в условиях обильных снегопадов и постоянных скачков температуры управляющие организации обязаны максимально внимательно следить за состоянием кровель и подъездных козырьков. Госжилинспекция постоянно контролирует эту работу – в том числе дистанционно, через мобильное приложение "Проверки Подмосковья".
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"Что делать жителям, которые обнаружили на кровле или козырьке подъезда сосульки, наледь или снежные свесы? Необходимо сразу же сообщить об этом в диспетчерскую службу вашей управляющей организации. В случае отсутствия реакции в ближайшие часы – оставляйте заявку в Единой диспетчерской службе Московской области. А если и это не поможет – пишите обращение в Госжилинспекцию через портал ГИС ЖКХ или форму обратной связи на нашем сайте (для этого необходима обязательная регистрация в ЕСИА – Единой системе идентификации и аутентификации)", - привели слова Шелухина в пресс-слуужбе правительства области.
 
Новости ПодмосковьяЖКХГосжилинспекцияМосковская область (Подмосковье)
 
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