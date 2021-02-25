https://ria.ru/20210225/snegopad-1598888418.html
Коммунальщики приступили к уборке дорог и дворов в Москве после снегопада
Коммунальщики приступили к уборке дорог и дворов в Москве после снегопада
Коммунальщики приступили к уборке дорог, дворов и тротуаров в Москве после снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T11:37
2021-02-25T11:37
2021-02-25T11:37
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Коммунальщики приступили к уборке дорог, дворов и тротуаров в Москве после снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Прирост свежевыпавшего снега за прошедшие сутки составил до 7 сантиметров. Ведется уборка дорог и дворовых территорий. Под особым контролем очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам. Снег вывозится на снегосплавные пункты для утилизации", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 10.00 коммунальная техника приступила к очередному сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой.
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москва
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости.
Коммунальщики приступили к уборке дорог, дворов и тротуаров в Москве
после снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Прирост свежевыпавшего снега за прошедшие сутки составил до 7 сантиметров. Ведется уборка дорог и дворовых территорий. Под особым контролем очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам. Снег вывозится на снегосплавные пункты для утилизации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 10.00 коммунальная техника приступила к очередному сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой.