https://ria.ru/20210225/siroty-1598861927.html

В Хабаровском крае сто сирот смогут получить выплату на покупку квартиры

В Хабаровском крае сто сирот смогут получить выплату на покупку квартиры

Первым 100 детям-сиротам в Хабаровском крае направлены уведомления о возможности получения социальной выплаты на покупку квартиры на вторичном рынке, сообщает... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T07:31

2021-02-25T07:31

2021-02-25T07:31

михаил дегтярев

хабаровск

хабаровский край

общество

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ХАБАРОВСК, 25 фев — РИА Новости. Первым 100 детям-сиротам в Хабаровском крае направлены уведомления о возможности получения социальной выплаты на покупку квартиры на вторичном рынке, сообщает РИА Новости правительство региона в четверг.Отмечается, что возможность получить жилье за счет всех способов обеспечения (строительство, приобретение жилья на вторичном рынке, соцвыплаты) появится у 580 детей-сирот региона ежегодно. Как уточнили в министерстве ЖКХ, на сегодняшний день в списке на получение квартир находится 5221 человек. У 3957 детей-сирот в связи с достижением 18-летнего возраста возникло право на получение жилого посещения.Ранее, согласно краевой программе для детей-сирот, квартиры закупались на вторичном рынке, а также строились новые дома. С января 2019 года правила предоставления жилья детям-сиротам изменились: количество квартир для данной категории не может превышать 25% в одном доме. Это существенно ограничило возможности краевых властей по предоставлению квартир именно за счет строительства МКД."С первого дня работы в должности главы края Михаил Дегтярев особое внимание уделяет проблемам обеспечения жильем малообеспеченных жителей. Проблемы обманутых дольщиков и людей, живущих в ветхом и аварийном жилье, не решались в крае десятилетиями… Врио губернатора стал первым, кто инициировал решение этих вопросов в системной плоскости", - отметили в профильном ведомстве.Как сообщили в краевом минЖКХ, в январе текущего года подписано соглашение с ГК - Фондом содействия реформированию ЖКХ. В соответствии с документом принятая в крае программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, будет исполнена досрочно - до 31 декабря 2022 года, а не в 2025 году, как планировалось ранее. Фонд окажет региону финподдержку на досрочное завершение программы. По итогам ее реализации за 2019-2020 годы приобретены жилые помещения для расселения более 500 граждан общей площадью более 9,4 тысяч "квадратов".Всего за период с июля по декабрь 2020 года введено шесть "проблемных" домов, и были восстановлены права 150 участников долевого строительства, уточнили в профильном министерстве. В этом году планируется получить решение ППК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" о финансировании завершения строительства и возобновить работы по завершению строительства трех проблемных домов застройщика ООО "Диалог" (902 гражданина) и ЖСК "Утес" (56 граждан) так же получить решение о выплате компенсаций гражданам застройщика ООО "Тополек" (22 гражданина). Уже начались выплаты компенсаций (168 миллионов рублей) обманутым дольщикам компаний "Лазурит" и "Техмонтаж".По плану в текущем году построить 317 тысяч квадратных метров жилья. Только в Хабаровске сформировано шесть участков под комплексную жилищную застройку. Основной "точкой роста" должен стать микрорайон "Ореховая сопка" в северной части краевой столицы (около 900 тысяч кв. м). Для региона установлена задача по увеличению объемов жилищного строительства к 2024 году до 361 тысячи "квадратов" в год.

https://ria.ru/20210225/transferty-1598861176.html

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михаил дегтярев, хабаровск, хабаровский край, общество