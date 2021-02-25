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https://ria.ru/20210225/serialy-1598884765.html
Стали известны даты премьер сериалов "Локи" и "Звездные войны" на Disney+
Стали известны даты премьер сериалов "Локи" и "Звездные войны" на Disney+
Премьера сериала "Локи" о приключениях одноименного бога в кинематографической вселенной Marvel состоится 11 июня на стриминговом сервисе Disney+, говорится в... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T12:35
2021-02-25T12:35
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьера сериала "Локи" о приключениях одноименного бога в кинематографической вселенной Marvel состоится 11 июня на стриминговом сервисе Disney+, говорится в заявлении компании, сообщает профильное издание DeadlineЕго действие напрямую связано с другими фильмами франшизы. События сериала разворачиваются после фильма "Мстители: Финал" (2019), где альтернативная версия Локи создала новую временную линию.Другая громкая премьера Disney – мультипликационный сериал "Звездные войны: Бракованная партия" - намечена на 4 мая.
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кино и сериалы, новости культуры, том хиддлстон

Стали известны даты премьер сериалов "Локи" и "Звездные войны" на Disney+

12:35 25.02.2021
 
© Фото : Walt DisneyТом Хиддлстон в роли Локи в фильме "Мстители"
Том Хиддлстон в роли Локи в фильме Мстители - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Фото : Walt Disney
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьера сериала "Локи" о приключениях одноименного бога в кинематографической вселенной Marvel состоится 11 июня на стриминговом сервисе Disney+, говорится в заявлении компании, сообщает профильное издание Deadline
Его действие напрямую связано с другими фильмами франшизы. События сериала разворачиваются после фильма "Мстители: Финал" (2019), где альтернативная версия Локи создала новую временную линию.
Другая громкая премьера Disney – мультипликационный сериал "Звездные войны: Бракованная партия" - намечена на 4 мая.
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