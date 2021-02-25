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Фронтмен Guns N' Roses появился в новом эпизоде "Скуби-Ду"
Фронтмен Guns N' Roses появился в новом эпизоде "Скуби-Ду"
Эксл Роуз, фронтмен американской хард-рок группы Guns N' Roses появился в новом эпизоде анимационного сериала "Скуби-Ду и угадай кто?", сообщает NME. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T05:46
2021-02-25T05:46
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Эксл Роуз, фронтмен американской хард-рок группы Guns N' Roses появился в новом эпизоде анимационного сериала "Скуби-Ду и угадай кто?", сообщает NME. Главные герои Шэгги, пес Скуби, Дафна, Велма и Фред встречают рок-икону во время путешествия по знаменитому американскому шоссе 66, где при загадочных обстоятельствах крадут их фургон. Оказавшись посреди пустыни, компания добирается до закусочной, чтобы поймать интернет. Там они встречают Роуза, отдыхающего на своем мотоцикле. Дафна, Велма и Фред интересуются, что один из выдающихся рок-музыкантов делает в такой глуши. Позже компания прощается с рокером и отправляется разгадывать очередную запутанную тайну. Это не первый раз, когда вокалист Guns N' Roses появляется в мультсериалах. В 2018-м году ему досталось камео в шоу "Looney Tunes". Тогда он спрашивал Багза Банни, как добраться до концертной площадки, на который он должен выступить со своей вымышленной группой Steel Underpants ("Стальные подштанники").
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РИА Новости
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warner bros. pictures, guns n' roses, кино и сериалы, новости культуры

Фронтмен Guns N' Roses появился в новом эпизоде "Скуби-Ду"

05:46 25.02.2021
 
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Эксл Роуз, фронтмен американской хард-рок группы Guns N' Roses появился в новом эпизоде анимационного сериала "Скуби-Ду и угадай кто?", сообщает NME.
Главные герои Шэгги, пес Скуби, Дафна, Велма и Фред встречают рок-икону во время путешествия по знаменитому американскому шоссе 66, где при загадочных обстоятельствах крадут их фургон. Оказавшись посреди пустыни, компания добирается до закусочной, чтобы поймать интернет. Там они встречают Роуза, отдыхающего на своем мотоцикле.
Дафна, Велма и Фред интересуются, что один из выдающихся рок-музыкантов делает в такой глуши.
"Эксл — наш хороший друг. Мы со Скубом приехали сюда, чтобы с ним встретиться", — внезапно объясняет Шэгги, а затем обменивается секретными рукопожатиями с Роузом.
Позже компания прощается с рокером и отправляется разгадывать очередную запутанную тайну.
Это не первый раз, когда вокалист Guns N' Roses появляется в мультсериалах. В 2018-м году ему досталось камео в шоу "Looney Tunes". Тогда он спрашивал Багза Банни, как добраться до концертной площадки, на который он должен выступить со своей вымышленной группой Steel Underpants ("Стальные подштанники").
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