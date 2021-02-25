https://ria.ru/20210225/saratov-1598938398.html
В Саратове частично возобновили водоснабжение после аварии
В Саратове частично возобновили водоснабжение после аварии
Подача воды в ряд домов и социальных объектов восстановлена в Саратове после аварии на водоканале, из-за которой было ограничено холодное водоснабжение домов... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T15:17
2021-02-25T15:17
2021-02-25T15:17
россия
михаил исаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
саратов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564983924_0:102:1999:1226_1920x0_80_0_0_04f2fefdd4250260cb754457d45c6d09.jpg
САРАТОВ, 25 фев - РИА Новости. Подача воды в ряд домов и социальных объектов восстановлена в Саратове после аварии на водоканале, из-за которой было ограничено холодное водоснабжение домов половины жителей города и есть перебои с горячей водой и отоплением, сообщило региональное правительство.Ранее главк МЧС сообщил, что из-за аварийно-ремонтных работ на водопроводном комплексе-3 ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" перекрыло водовод диаметром 1000 миллиметров, и с 8.00 мск четверга ограничена подача холодного водоснабжения в 2726 жилых домов во всех шести районах города. В зоне нарушения водоснабжения проживают 424 тысячи человек, в том числе более 84 тысяч детей. По данным мэрии, из-за этой аварии около 200 домов и 20 объектов соцсферы остались без горячей воды и отопления. Аварию устранили утром в четверг, но полностью восстановить водоснабжение планируется до полуночи.Глава Саратова Михаил Исаев отметил, что посетил водопроводный комплекс-3, авария на котором стала причиной нарушения водоснабжения и теплоснабжения в городе.В настоящее время в Саратове 12 градусов мороза.
https://realty.ria.ru/20210209/chelyabinsk-1596617736.html
россия
саратов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564983924_114:0:1885:1328_1920x0_80_0_0_c892601cbc1d413506b63deb2abc0cf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил исаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратов, происшествия