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В Саратове частично возобновили водоснабжение после аварии
В Саратове частично возобновили водоснабжение после аварии
Подача воды в ряд домов и социальных объектов восстановлена в Саратове после аварии на водоканале, из-за которой было ограничено холодное водоснабжение домов... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T15:17
2021-02-25T15:17
россия
михаил исаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 25 фев - РИА Новости. Подача воды в ряд домов и социальных объектов восстановлена в Саратове после аварии на водоканале, из-за которой было ограничено холодное водоснабжение домов половины жителей города и есть перебои с горячей водой и отоплением, сообщило региональное правительство.Ранее главк МЧС сообщил, что из-за аварийно-ремонтных работ на водопроводном комплексе-3 ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" перекрыло водовод диаметром 1000 миллиметров, и с 8.00 мск четверга ограничена подача холодного водоснабжения в 2726 жилых домов во всех шести районах города. В зоне нарушения водоснабжения проживают 424 тысячи человек, в том числе более 84 тысяч детей. По данным мэрии, из-за этой аварии около 200 домов и 20 объектов соцсферы остались без горячей воды и отопления. Аварию устранили утром в четверг, но полностью восстановить водоснабжение планируется до полуночи.Глава Саратова Михаил Исаев отметил, что посетил водопроводный комплекс-3, авария на котором стала причиной нарушения водоснабжения и теплоснабжения в городе.В настоящее время в Саратове 12 градусов мороза.
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россия, михаил исаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратов, происшествия

В Саратове частично возобновили водоснабжение после аварии

15:17 25.02.2021
 
© Depositphotos / ruskppСаратов
Саратов - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Depositphotos / ruskpp
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САРАТОВ, 25 фев - РИА Новости. Подача воды в ряд домов и социальных объектов восстановлена в Саратове после аварии на водоканале, из-за которой было ограничено холодное водоснабжение домов половины жителей города и есть перебои с горячей водой и отоплением, сообщило региональное правительство.
Ранее главк МЧС сообщил, что из-за аварийно-ремонтных работ на водопроводном комплексе-3 ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" перекрыло водовод диаметром 1000 миллиметров, и с 8.00 мск четверга ограничена подача холодного водоснабжения в 2726 жилых домов во всех шести районах города. В зоне нарушения водоснабжения проживают 424 тысячи человек, в том числе более 84 тысяч детей. По данным мэрии, из-за этой аварии около 200 домов и 20 объектов соцсферы остались без горячей воды и отопления. Аварию устранили утром в четверг, но полностью восстановить водоснабжение планируется до полуночи.

"Авария на водоводе устранена. Запущен первый нанос, готовится к запуску второй. Идет процесс заполнения водой системы. На насосную станцию "Вольская" вода подана, поступает на ТЭЦ-5. Ожидается, что через два часа система будет полностью заполнена, начнется подключение котельных. К 16.00 (15.00 мск) планируется пуск котельных. В настоящее время на ряде объектов социальной сферы, жилых домов водоснабжение восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы правительства области.

Глава Саратова Михаил Исаев отметил, что посетил водопроводный комплекс-3, авария на котором стала причиной нарушения водоснабжения и теплоснабжения в городе.
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"Визуально, причиной произошедшего стало перемерзание оборудования. Сейчас комплекс работает в штатном режиме. Идет наполнение насосной станции "Вольская", куда направляюсь в данный момент. Действиям коммунальных служб дадут оценку надзорные органы, виновные должны понести ответственность", - написал Исаев в своем аккаунте в Instagram.

В настоящее время в Саратове 12 градусов мороза.
 
РоссияМихаил ИсаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СаратовПроисшествия
 
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