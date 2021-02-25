https://ria.ru/20210225/saratov-1598938398.html

В Саратове частично возобновили водоснабжение после аварии

В Саратове частично возобновили водоснабжение после аварии

Подача воды в ряд домов и социальных объектов восстановлена в Саратове после аварии на водоканале, из-за которой было ограничено холодное водоснабжение домов... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T15:17

2021-02-25T15:17

2021-02-25T15:17

россия

михаил исаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 25 фев - РИА Новости. Подача воды в ряд домов и социальных объектов восстановлена в Саратове после аварии на водоканале, из-за которой было ограничено холодное водоснабжение домов половины жителей города и есть перебои с горячей водой и отоплением, сообщило региональное правительство.Ранее главк МЧС сообщил, что из-за аварийно-ремонтных работ на водопроводном комплексе-3 ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" перекрыло водовод диаметром 1000 миллиметров, и с 8.00 мск четверга ограничена подача холодного водоснабжения в 2726 жилых домов во всех шести районах города. В зоне нарушения водоснабжения проживают 424 тысячи человек, в том числе более 84 тысяч детей. По данным мэрии, из-за этой аварии около 200 домов и 20 объектов соцсферы остались без горячей воды и отопления. Аварию устранили утром в четверг, но полностью восстановить водоснабжение планируется до полуночи.Глава Саратова Михаил Исаев отметил, что посетил водопроводный комплекс-3, авария на котором стала причиной нарушения водоснабжения и теплоснабжения в городе.В настоящее время в Саратове 12 градусов мороза.

https://realty.ria.ru/20210209/chelyabinsk-1596617736.html

россия

саратов

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россия, михаил исаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратов, происшествия