https://ria.ru/20210225/sanktsii-1599006425.html
Комитет палаты представителей США призвал к санкциям против Минска
Комитет палаты представителей США призвал к санкциям против Минска
Комитет по международным делам палаты представителей США принял в четверг резолюцию, которая призывает к введению дополнительных санкций в отношении властей... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T21:00
2021-02-25T21:00
2021-02-25T21:00
палата представителей сша
александр лукашенко
минск
белоруссия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Комитет по международным делам палаты представителей США принял в четверг резолюцию, которая призывает к введению дополнительных санкций в отношении властей Белоруссии. Заседание транслировалось в Youtube-канале комитета.Члены комитета единогласно проголосовали за пакет резолюций, в состав которого входил и документ под названием "О поддержке народа Белоруссии и их демократических чаяний и осуждении подтасовок на выборах и последующих жестоких подавлений мирных протестов незаконным режимом Лукашенко".В резолюции, внесенной в комитет 15 февраля, говорится, что палата представителей не считает прошедшие в Белоруссии выборы свободными и честными и не признает их результаты."Палата представителей призывает… к дальнейшим точечным санкциям, скоординированным Соединенными Штатами, Европейским Союзом, Объединенным Королевством, Канадой и другими союзниками и партнерами, против властей Белоруссии, которые нарушили права человека, и представителей избирательной комиссии, причастных к действиям, результатом которых стала фальсификация результатов выборов 9 августа 2020 года", - говорится в тексте документа.Еще один пункт содержит призыв рассмотреть возможность введения санкций в отношении белорусских госкомпаний, которые "напрямую нарушили права своих сотрудников в результате их участия или в связи с нынешним демократическим движением в Белоруссии".Кроме того, авторы призывают Минск освободить всех задержанных, а президента страны Александра Лукашенко – вступить в "открытый и конструктивный диалог с членами оппозиции".Для окончательного принятия резолюцию должен поддержать полный состав палаты представителей, после чего она будет направлена на рассмотрение сената.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, но они носят локальный характер, число их участников существенно сократилось. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
https://radiosputnik.ria.ru/20210225/belorussiya-1599001968.html
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палата представителей сша, александр лукашенко, минск, белоруссия, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости.
Комитет по международным делам палаты представителей США
принял в четверг резолюцию, которая призывает к введению дополнительных санкций в отношении властей Белоруссии
. Заседание транслировалось в Youtube-канале комитета.
Члены комитета единогласно проголосовали за пакет резолюций, в состав которого входил и документ под названием "О поддержке народа Белоруссии и их демократических чаяний и осуждении подтасовок на выборах и последующих жестоких подавлений мирных протестов незаконным режимом Лукашенко".
В резолюции, внесенной в комитет 15 февраля, говорится, что палата представителей не считает прошедшие в Белоруссии выборы свободными и честными и не признает их результаты.
"Палата представителей призывает… к дальнейшим точечным санкциям, скоординированным Соединенными Штатами, Европейским Союзом, Объединенным Королевством, Канадой
и другими союзниками и партнерами, против властей Белоруссии, которые нарушили права человека, и представителей избирательной комиссии, причастных к действиям, результатом которых стала фальсификация результатов выборов 9 августа 2020 года", - говорится в тексте документа.
Еще один пункт содержит призыв рассмотреть возможность введения санкций в отношении белорусских госкомпаний, которые "напрямую нарушили права своих сотрудников в результате их участия или в связи с нынешним демократическим движением в Белоруссии".
Кроме того, авторы призывают Минск
освободить всех задержанных, а президента страны Александра Лукашенко
– вступить в "открытый и конструктивный диалог с членами оппозиции".
Для окончательного принятия резолюцию должен поддержать полный состав палаты представителей, после чего она будет направлена на рассмотрение сената.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, но они носят локальный характер, число их участников существенно сократилось. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.