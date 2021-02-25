https://ria.ru/20210225/sanktsii-1599006425.html

Комитет палаты представителей США призвал к санкциям против Минска

Комитет палаты представителей США призвал к санкциям против Минска

Комитет по международным делам палаты представителей США принял в четверг резолюцию, которая призывает к введению дополнительных санкций в отношении властей... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T21:00

2021-02-25T21:00

2021-02-25T21:00

палата представителей сша

александр лукашенко

минск

белоруссия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Комитет по международным делам палаты представителей США принял в четверг резолюцию, которая призывает к введению дополнительных санкций в отношении властей Белоруссии. Заседание транслировалось в Youtube-канале комитета.Члены комитета единогласно проголосовали за пакет резолюций, в состав которого входил и документ под названием "О поддержке народа Белоруссии и их демократических чаяний и осуждении подтасовок на выборах и последующих жестоких подавлений мирных протестов незаконным режимом Лукашенко".В резолюции, внесенной в комитет 15 февраля, говорится, что палата представителей не считает прошедшие в Белоруссии выборы свободными и честными и не признает их результаты."Палата представителей призывает… к дальнейшим точечным санкциям, скоординированным Соединенными Штатами, Европейским Союзом, Объединенным Королевством, Канадой и другими союзниками и партнерами, против властей Белоруссии, которые нарушили права человека, и представителей избирательной комиссии, причастных к действиям, результатом которых стала фальсификация результатов выборов 9 августа 2020 года", - говорится в тексте документа.Еще один пункт содержит призыв рассмотреть возможность введения санкций в отношении белорусских госкомпаний, которые "напрямую нарушили права своих сотрудников в результате их участия или в связи с нынешним демократическим движением в Белоруссии".Кроме того, авторы призывают Минск освободить всех задержанных, а президента страны Александра Лукашенко – вступить в "открытый и конструктивный диалог с членами оппозиции".Для окончательного принятия резолюцию должен поддержать полный состав палаты представителей, после чего она будет направлена на рассмотрение сената.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, но они носят локальный характер, число их участников существенно сократилось. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

https://radiosputnik.ria.ru/20210225/belorussiya-1599001968.html

https://ria.ru/20210225/siriya-1599001554.html

минск

белоруссия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

палата представителей сша, александр лукашенко, минск, белоруссия, сша, в мире