https://ria.ru/20210225/sanktsii-1598998393.html

Глава Саксонии раскритиковал санкции Евросоюза против России

Глава Саксонии раскритиковал санкции Евросоюза против России

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер раскритиковал санкции ЕС против России, заявив, что они не имеют эффекта. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T19:55

2021-02-25T19:55

2021-02-25T19:55

россия

михаэль кречмер

хайко маас

германия

в мире

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БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер раскритиковал санкции ЕС против России, заявив, что они не имеют эффекта.По его словам, правильно, что Германия и ЕС должны требовать от России соблюдения принципа верховенства права. "Но это не меняет ничего в том, что санкции не имеют эффекта, что их можно обойти многими способами и потому как инструмент политики они не имеют будущего", - цитирует агентство DPA Кречмера, который традиционно выступает против антироссийских санкций.Он добавил, что санкции необходимо отменять. Кроме того, он сообщил, что если ситуация с развитием пандемии позволит, он отправится в апреле в Москву, чтобы открыть совместную выставку Третьяковской галереи и Государственного музейного собрания Дрездена по романтизму. В ходе визита он рассчитывает провести переговоры с представителями гражданского общества, оппозиции, а также властей."Мы должны сейчас говорить друг с другом, а не о друг друге", - добавил он.Кречмер раскритиковал "жесткий и непреклонный тон" министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса в адрес российских властей, отметив, что ему это не понятно.

https://ria.ru/20210220/ustalost-1598262531.html

https://ria.ru/20210225/evropa-1598824115.html

россия

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россия, михаэль кречмер, хайко маас, германия, в мире