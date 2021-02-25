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Глава Саксонии раскритиковал санкции Евросоюза против России
Глава Саксонии раскритиковал санкции Евросоюза против России
Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер раскритиковал санкции ЕС против России, заявив, что они не имеют эффекта. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T19:55
2021-02-25T19:55
россия
михаэль кречмер
хайко маас
германия
в мире
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БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер раскритиковал санкции ЕС против России, заявив, что они не имеют эффекта.По его словам, правильно, что Германия и ЕС должны требовать от России соблюдения принципа верховенства права. "Но это не меняет ничего в том, что санкции не имеют эффекта, что их можно обойти многими способами и потому как инструмент политики они не имеют будущего", - цитирует агентство DPA Кречмера, который традиционно выступает против антироссийских санкций.Он добавил, что санкции необходимо отменять. Кроме того, он сообщил, что если ситуация с развитием пандемии позволит, он отправится в апреле в Москву, чтобы открыть совместную выставку Третьяковской галереи и Государственного музейного собрания Дрездена по романтизму. В ходе визита он рассчитывает провести переговоры с представителями гражданского общества, оппозиции, а также властей."Мы должны сейчас говорить друг с другом, а не о друг друге", - добавил он.Кречмер раскритиковал "жесткий и непреклонный тон" министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса в адрес российских властей, отметив, что ему это не понятно.
https://ria.ru/20210220/ustalost-1598262531.html
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россия, михаэль кречмер, хайко маас, германия, в мире

Глава Саксонии раскритиковал санкции Евросоюза против России

19:55 25.02.2021
 
© AP Photo / dpa/Christoph SoederГоспиталь "Шарите" в Берлине
Госпиталь Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© AP Photo / dpa/Christoph Soeder
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БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер раскритиковал санкции ЕС против России, заявив, что они не имеют эффекта.
По его словам, правильно, что Германия и ЕС должны требовать от России соблюдения принципа верховенства права. "Но это не меняет ничего в том, что санкции не имеют эффекта, что их можно обойти многими способами и потому как инструмент политики они не имеют будущего", - цитирует агентство DPA Кречмера, который традиционно выступает против антироссийских санкций.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
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Он добавил, что санкции необходимо отменять. Кроме того, он сообщил, что если ситуация с развитием пандемии позволит, он отправится в апреле в Москву, чтобы открыть совместную выставку Третьяковской галереи и Государственного музейного собрания Дрездена по романтизму. В ходе визита он рассчитывает провести переговоры с представителями гражданского общества, оппозиции, а также властей.
"Мы должны сейчас говорить друг с другом, а не о друг друге", - добавил он.
Кречмер раскритиковал "жесткий и непреклонный тон" министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса в адрес российских властей, отметив, что ему это не понятно.
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РоссияМихаэль КречмерХайко МаасГерманияВ мире
 
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