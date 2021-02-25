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https://ria.ru/20210225/sanktsii-1598856775.html
Сенатор Пушков объяснил невозможность отмены санкций против России
Сенатор Пушков объяснил невозможность отмены санкций против России
Сенатор Алексей Пушков объяснил, почему западные страны не могут отменить антироссийские санкции. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T01:28
2021-02-25T04:05
россия
санкции сша против "северного потока — 2"
санкции
санкции в отношении россии
евросоюз
алексей пушков
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков объяснил, почему западные страны не могут отменить антироссийские санкции.Парламентарий отметил, что существующая ситуация в международных отношениях не устраивает ни США с ЕС, которые не могут смириться с независимой российской политикой и ее ролью в мире, ни Москву, так как ограничительные меры сказываются на экономике страны. Но, как считает политик, стороны не могут поменять соотношение сил без риска военного конфликта.При этом, по мнению сенатора, противоречия между коллективным Западом и Россией "распространились на базовые ценности и приобретают цивилизационный характер".Парламентарий сравнил такое положение дел с "Гордиевым узлом" и отметил, что в современном западном мире нет фигур, способных "пересмотреть устоявшуюся, но тупиковую парадигму".
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россия, санкции сша против "северного потока — 2", санкции, санкции в отношении россии, евросоюз, алексей пушков, москва, сша, в мире

Сенатор Пушков объяснил невозможность отмены санкций против России

01:28 25.02.2021 (обновлено: 04:05 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков объяснил, почему западные страны не могут отменить антироссийские санкции.
Парламентарий отметил, что существующая ситуация в международных отношениях не устраивает ни США с ЕС, которые не могут смириться с независимой российской политикой и ее ролью в мире, ни Москву, так как ограничительные меры сказываются на экономике страны. Но, как считает политик, стороны не могут поменять соотношение сил без риска военного конфликта.
При этом, по мнению сенатора, противоречия между коллективным Западом и Россией "распространились на базовые ценности и приобретают цивилизационный характер".

"В этой ситуации Запад просто ничего не может "предложить" России и ее элите, кроме как начать отменять санкции, то есть по сути согласиться с воссоединением России с Крымом и отказаться от нынешней однозначной поддержки Киева. А это сделать Запад также не может, поскольку слишком много ресурсов — и политических, и идеологических, и по линии НАТО уже инвестировано в противостояние с Россией", — написал Пушков в Telegram.

Парламентарий сравнил такое положение дел с "Гордиевым узлом" и отметил, что в современном западном мире нет фигур, способных "пересмотреть устоявшуюся, но тупиковую парадигму".
Абсолютно бесперспективно – Путин о вмешательстве других стран в жизнь России - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
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