https://ria.ru/20210225/sanktsii-1598856775.html

Сенатор Пушков объяснил невозможность отмены санкций против России

Сенатор Пушков объяснил невозможность отмены санкций против России

Сенатор Алексей Пушков объяснил, почему западные страны не могут отменить антироссийские санкции. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T01:28

2021-02-25T01:28

2021-02-25T04:05

россия

санкции сша против "северного потока — 2"

санкции

санкции в отношении россии

евросоюз

алексей пушков

москва

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5abb8233815070c701e8af209e4c89d7.jpg

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков объяснил, почему западные страны не могут отменить антироссийские санкции.Парламентарий отметил, что существующая ситуация в международных отношениях не устраивает ни США с ЕС, которые не могут смириться с независимой российской политикой и ее ролью в мире, ни Москву, так как ограничительные меры сказываются на экономике страны. Но, как считает политик, стороны не могут поменять соотношение сил без риска военного конфликта.При этом, по мнению сенатора, противоречия между коллективным Западом и Россией "распространились на базовые ценности и приобретают цивилизационный характер".Парламентарий сравнил такое положение дел с "Гордиевым узлом" и отметил, что в современном западном мире нет фигур, способных "пересмотреть устоявшуюся, но тупиковую парадигму".

https://ria.ru/20210224/sanktsii-1598780825.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, санкции сша против "северного потока — 2", санкции, санкции в отношении россии, евросоюз, алексей пушков, москва, сша, в мире