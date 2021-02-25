Сенатор Пушков объяснил невозможность отмены санкций против России
01:28 25.02.2021 (обновлено: 04:05 25.02.2021)
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков объяснил, почему западные страны не могут отменить антироссийские санкции.
Парламентарий отметил, что существующая ситуация в международных отношениях не устраивает ни США с ЕС, которые не могут смириться с независимой российской политикой и ее ролью в мире, ни Москву, так как ограничительные меры сказываются на экономике страны. Но, как считает политик, стороны не могут поменять соотношение сил без риска военного конфликта.
При этом, по мнению сенатора, противоречия между коллективным Западом и Россией "распространились на базовые ценности и приобретают цивилизационный характер".
"В этой ситуации Запад просто ничего не может "предложить" России и ее элите, кроме как начать отменять санкции, то есть по сути согласиться с воссоединением России с Крымом и отказаться от нынешней однозначной поддержки Киева. А это сделать Запад также не может, поскольку слишком много ресурсов — и политических, и идеологических, и по линии НАТО уже инвестировано в противостояние с Россией", — написал Пушков в Telegram.
Парламентарий сравнил такое положение дел с "Гордиевым узлом" и отметил, что в современном западном мире нет фигур, способных "пересмотреть устоявшуюся, но тупиковую парадигму".