https://ria.ru/20210225/samarskiy-universitet-1598868748.html

В Самаре разрабатывают экспериментальную ракету нового поколения

В Самаре разрабатывают экспериментальную ракету нового поколения

Студенты Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева разрабатывают ракету нового поколения, сообщает пресс-служба вуза. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T09:29

2021-02-25T09:29

2021-02-25T13:29

наука

самарский университет

университетская наука

навигатор абитуриента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583970051_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_a81d19321774333eb8b74ad8750f229d.jpg

САМАРА, 25 фев — РИА Новости. Студенты Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева разрабатывают ракету нового поколения, сообщает пресс-служба вуза.Первый запуск планируется провести весной на испытательном полигоне в Чапаевске. Студенты решили приурочить его к 60-летию первого полета человека в космос.Capella-МЛ — ракета нового поколения, включающая несколько модификаций. Это полностью оригинальная разработка, созданная почти с нуля, с минимальной опорой на опыт предыдущих проектов.Предшественница Capella — запущенная в 2019 году во Франции ракета TSR 3.0 — была двухступенчатой, взлетала на полтора километра и не несла полезной нагрузки. В одноступенчатой Capella полезная нагрузка предусмотрена — это могут быть измерительные приборы для решения научно-исследовательских задач. Новая модель сможет подниматься выше двух километров.Ее ключевая особенность — модульная конструкция, позволяющая упростить разработку. Кроме того, для Capella создают новую электронную начинку: планируется более четкое разделение электронной схемы на системы энергопитания, телеметрии и сбора информации, выброса полезной нагрузки, поиска и ориентации. Разработчики также обновили систему мягкой посадки отработавших ступеней — таким образом, ракета будет многоразовой.Одновременно конструкторы RockeLAV работают над другой модификацией ракеты — Capella-М. Она предназначена для участия в международном форуме — соревновании студенческих команд по запуску экспериментальных ракет C'Space во Франции.В декабре 2019 года самарские студенты представили в Париже развитие проекта экспериментальной ракеты TSR 2.0. В итоге они стали лауреатами премии Национального космического агентства Франции CNES.

https://ria.ru/20210114/samarskiy-universitet-1593045436.html

https://ria.ru/20210219/samarskiy-universitet-1597878923.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарский университет, университетская наука, навигатор абитуриента