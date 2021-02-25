https://ria.ru/20210225/samarskiy-universitet-1598868748.html
В Самаре разрабатывают экспериментальную ракету нового поколения
В Самаре разрабатывают экспериментальную ракету нового поколения
Студенты Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева разрабатывают ракету нового поколения, сообщает пресс-служба вуза. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T09:29
2021-02-25T09:29
2021-02-25T13:29
наука
самарский университет
университетская наука
навигатор абитуриента
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САМАРА, 25 фев — РИА Новости. Студенты Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева разрабатывают ракету нового поколения, сообщает пресс-служба вуза.Первый запуск планируется провести весной на испытательном полигоне в Чапаевске. Студенты решили приурочить его к 60-летию первого полета человека в космос.Capella-МЛ — ракета нового поколения, включающая несколько модификаций. Это полностью оригинальная разработка, созданная почти с нуля, с минимальной опорой на опыт предыдущих проектов.Предшественница Capella — запущенная в 2019 году во Франции ракета TSR 3.0 — была двухступенчатой, взлетала на полтора километра и не несла полезной нагрузки. В одноступенчатой Capella полезная нагрузка предусмотрена — это могут быть измерительные приборы для решения научно-исследовательских задач. Новая модель сможет подниматься выше двух километров.Ее ключевая особенность — модульная конструкция, позволяющая упростить разработку. Кроме того, для Capella создают новую электронную начинку: планируется более четкое разделение электронной схемы на системы энергопитания, телеметрии и сбора информации, выброса полезной нагрузки, поиска и ориентации. Разработчики также обновили систему мягкой посадки отработавших ступеней — таким образом, ракета будет многоразовой.Одновременно конструкторы RockeLAV работают над другой модификацией ракеты — Capella-М. Она предназначена для участия в международном форуме — соревновании студенческих команд по запуску экспериментальных ракет C'Space во Франции.В декабре 2019 года самарские студенты представили в Париже развитие проекта экспериментальной ракеты TSR 2.0. В итоге они стали лауреатами премии Национального космического агентства Франции CNES.
https://ria.ru/20210114/samarskiy-universitet-1593045436.html
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самарский университет, университетская наука, навигатор абитуриента
САМАРА, 25 фев — РИА Новости. Студенты Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева разрабатывают ракету нового поколения, сообщает пресс-служба вуза.
"Участники студенческого конструкторского бюро RocketLAV завершают сборку новой модели своей экспериментальной ракеты Capella-МЛ. Все работы по созданию летного образца и пусковой установки должны завершиться до середины марта", — говорится в сообщении.
Первый запуск планируется провести весной на испытательном полигоне в Чапаевске. Студенты решили приурочить его к 60-летию первого полета человека в космос.
Capella-МЛ — ракета нового поколения, включающая несколько модификаций. Это полностью оригинальная разработка, созданная почти с нуля, с минимальной опорой на опыт предыдущих проектов.
Предшественница Capella — запущенная в 2019 году во Франции ракета TSR 3.0 — была двухступенчатой, взлетала на полтора километра и не несла полезной нагрузки. В одноступенчатой Capella полезная нагрузка предусмотрена — это могут быть измерительные приборы для решения научно-исследовательских задач. Новая модель сможет подниматься выше двух километров.
Ее ключевая особенность — модульная конструкция, позволяющая упростить разработку. Кроме того, для Capella создают новую электронную начинку: планируется более четкое разделение электронной схемы на системы энергопитания, телеметрии и сбора информации, выброса полезной нагрузки, поиска и ориентации.
Разработчики также обновили систему мягкой посадки отработавших ступеней — таким образом, ракета будет многоразовой.
Одновременно конструкторы RockeLAV работают над другой модификацией ракеты — Capella-М. Она предназначена для участия в международном форуме — соревновании студенческих команд по запуску экспериментальных ракет C'Space во Франции.
В декабре 2019 года самарские студенты представили в Париже развитие проекта экспериментальной ракеты TSR 2.0. В итоге они стали лауреатами премии Национального космического агентства Франции CNES.