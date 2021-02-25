https://ria.ru/20210225/remont-1598905020.html

Рекордное количество дорог отремонтируют в Липецкой области

Рекордное количество дорог отремонтируют в Липецкой области

Власти Липецкой области в 2021 году планируют отремонтировать 430 километров региональных дорог, что за последние десять лет станет рекордным показателем для... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T12:49

2021-02-25T12:49

2021-02-25T12:49

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Власти Липецкой области в 2021 году планируют отремонтировать 430 километров региональных дорог, что за последние десять лет станет рекордным показателем для дорожников области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что в 2011 году в области были отремонтированы всего 15 километров автодорог, а в 2020 благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" почти 326 километров.В общей сложности в 2021 году в порядок приведут 61 дорожный объект. Работы пройдут практически во всех муниципалитетах. На эти цели из бюджетов разных уровней выделены почти 3,5 миллиарда рублей. В целом суммарный фонд на ремонт дорог, мостов, переправ и дорожную инфраструктуру на 2021 год составляет 9,6 миллиардов рублей.В области также продолжится реконструкция важных региональных трасс Липецк – Данков, в районе сел Новая Деревня и Сухая Лубна Липецкого района, а также в Долгоруковском районе. В ходе ремонта там расширят проезжую часть, построят переходно-скоростные полосы, заменят конструктивные элементы, что будет способствовать увеличению пропускной способности дорог и безопасности участников движения.В Грязинском районе продолжится реализация крупнейшего дорожного проекта региона стоимостью 2,7 миллиарда рублей – строительство трассы "Восточный обход промышленной зоны Липецка". Работы на этом объекте планируют завершить в 2024 году. Кроме этого, по словам губернатора Артамонова, будет отремонтировано шесть мостов в Усманском, Липецком, Становлянском, Долгоруковском, Тербунском, Данковском районах, а также в городах Елец и Данков.

https://ria.ru/20210219/kultura-1598149698.html

https://ria.ru/20210218/rekonstruktsiya-1598055589.html

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игорь артамонов