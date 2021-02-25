Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20210225/remont-1598905020.html
Рекордное количество дорог отремонтируют в Липецкой области
Рекордное количество дорог отремонтируют в Липецкой области
Власти Липецкой области в 2021 году планируют отремонтировать 430 километров региональных дорог, что за последние десять лет станет рекордным показателем для... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T12:49
2021-02-25T12:49
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569803808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3b6bf6341c7c1fd278bd9bfc116eeb7.jpg
ЛИПЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Власти Липецкой области в 2021 году планируют отремонтировать 430 километров региональных дорог, что за последние десять лет станет рекордным показателем для дорожников области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что в 2011 году в области были отремонтированы всего 15 километров автодорог, а в 2020 благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" почти 326 километров.В общей сложности в 2021 году в порядок приведут 61 дорожный объект. Работы пройдут практически во всех муниципалитетах. На эти цели из бюджетов разных уровней выделены почти 3,5 миллиарда рублей. В целом суммарный фонд на ремонт дорог, мостов, переправ и дорожную инфраструктуру на 2021 год составляет 9,6 миллиардов рублей.В области также продолжится реконструкция важных региональных трасс Липецк – Данков, в районе сел Новая Деревня и Сухая Лубна Липецкого района, а также в Долгоруковском районе. В ходе ремонта там расширят проезжую часть, построят переходно-скоростные полосы, заменят конструктивные элементы, что будет способствовать увеличению пропускной способности дорог и безопасности участников движения.В Грязинском районе продолжится реализация крупнейшего дорожного проекта региона стоимостью 2,7 миллиарда рублей – строительство трассы "Восточный обход промышленной зоны Липецка". Работы на этом объекте планируют завершить в 2024 году. Кроме этого, по словам губернатора Артамонова, будет отремонтировано шесть мостов в Усманском, Липецком, Становлянском, Долгоруковском, Тербунском, Данковском районах, а также в городах Елец и Данков.
https://ria.ru/20210219/kultura-1598149698.html
https://ria.ru/20210218/rekonstruktsiya-1598055589.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569803808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7ca5cdfd05481c190d7514e61cf74838.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь артамонов

Рекордное количество дорог отремонтируют в Липецкой области

12:49 25.02.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудники дорожной службы наносят и обновляют разметки на улицах в Москве
Сотрудники дорожной службы наносят и обновляют разметки на улицах в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Власти Липецкой области в 2021 году планируют отремонтировать 430 километров региональных дорог, что за последние десять лет станет рекордным показателем для дорожников области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что в 2011 году в области были отремонтированы всего 15 километров автодорог, а в 2020 благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" почти 326 километров.
Дом культуры в селе Дубовое Чаплыгинского района Липецкой области - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 12:36Липецкая область
В Липецкой области откроют пятый ДК в рамках нацпроекта "Культура"
В общей сложности в 2021 году в порядок приведут 61 дорожный объект. Работы пройдут практически во всех муниципалитетах. На эти цели из бюджетов разных уровней выделены почти 3,5 миллиарда рублей. В целом суммарный фонд на ремонт дорог, мостов, переправ и дорожную инфраструктуру на 2021 год составляет 9,6 миллиардов рублей.

"Объем финансирования дорожного ремонта в Липецкой области ежегодно увеличивается. За последние годы в Липецкой области проложены новые участки автодорог, возведены современные мосты и транспортные развязки. Это позитивно сказывается на безопасности дорожного движения и в целом на качестве жизни людей", - сказал Артамонов.

В области также продолжится реконструкция важных региональных трасс Липецк – Данков, в районе сел Новая Деревня и Сухая Лубна Липецкого района, а также в Долгоруковском районе. В ходе ремонта там расширят проезжую часть, построят переходно-скоростные полосы, заменят конструктивные элементы, что будет способствовать увеличению пропускной способности дорог и безопасности участников движения.
Бережливая поликлиника в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 17:32Липецкая область
В Липецке реконструировали поликлинику
В Грязинском районе продолжится реализация крупнейшего дорожного проекта региона стоимостью 2,7 миллиарда рублей – строительство трассы "Восточный обход промышленной зоны Липецка". Работы на этом объекте планируют завершить в 2024 году. Кроме этого, по словам губернатора Артамонова, будет отремонтировано шесть мостов в Усманском, Липецком, Становлянском, Долгоруковском, Тербунском, Данковском районах, а также в городах Елец и Данков.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12В результате удара США по Сирии погибло несколько человек
05:50Звезда "Ворониных" раскрыла зарплаты российских актеров
05:45Глава Пентагона рассказал подробности нанесенного в Сирии удара
05:42Названы сроки процедуры одобрения вакцины "Спутник V" в Евросоюзе
05:27Эксперты рассказали, как вывести финансовую пирамиду на чистую воду
05:04Amnesty International обвинила эритрейских военных в массовом убийстве
04:56Пушков назвал условие начала развала НАТО
04:39Покинувшие КНДР на самодельной дрезине дипломаты вылетели в Москву
04:10Климатолог объяснил, почему зима оказалась холодной
04:04Спрогнозирована безработица в России в 2022 году
03:54Экс-начальнице хабаровского отделения Почты России грозит срок за хищение
03:54Продажи музыки Daft Punk резко возросли после объявления о распаде дуэта
03:49Врачи объяснили, что делать заболевшим после первой прививки от COVID-19
03:41Эпидемиолог оценила динамику заболеваемости COVID-19 в России
03:38Водителей предупредили о неожиданной опасности оттепели для автомобиля
03:36Пентагон назвал цель удара США по Сирии
03:31Исследование показало, сколько россиян готовы вакцинироваться от COVID-19
03:22Эксперт оценил разрушительное влияние майнинга биткоина на климат
03:16Роскосмос допустил возможность создания Российской орбитальной станции
03:15Адвокат рассказал, как мошенники наживаются на ипотечниках
Лента новостейМолния