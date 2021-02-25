https://ria.ru/20210225/regulirovanie-1598933025.html

В ОП призвали развивать государственное регулирование интернет-платформ

В ОП призвали развивать государственное регулирование интернет-платформ

Государственное регулирование деятельности интернет-платформ необходимо развивать дальше, Роскомнадзор должен переходить к более решительным действиям в... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T14:54

2021-02-25T14:54

2021-02-25T14:54

россия

общественная палата рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

общество

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Государственное регулирование деятельности интернет-платформ необходимо развивать дальше, Роскомнадзор должен переходить к более решительным действиям в отношении нарушителей российского законодательства, заявила член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина.Во всех странах, как заявила общественница, подобные критерии определяет либо государство, либо граждане, но не сами компании."Россия не должна допускать распространение на своей территории большого количества запрещенного контента. Россия должна добиваться от этих IT-компаний беспрекословного соблюдения нашего законодательства. И мы призываем регулятора в лице Роскомнадзора к более решительным действиям в отношении злостных нарушителей российского законодательства", - отметила Мизулина.

https://ria.ru/20210210/sotsseti-1596835897.html

россия

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2021

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россия, общественная палата рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество