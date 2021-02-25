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В ОП призвали развивать государственное регулирование интернет-платформ
В ОП призвали развивать государственное регулирование интернет-платформ
Государственное регулирование деятельности интернет-платформ необходимо развивать дальше, Роскомнадзор должен переходить к более решительным действиям в... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T14:54
2021-02-25T14:54
россия
общественная палата рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
общество
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Государственное регулирование деятельности интернет-платформ необходимо развивать дальше, Роскомнадзор должен переходить к более решительным действиям в отношении нарушителей российского законодательства, заявила член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина.Во всех странах, как заявила общественница, подобные критерии определяет либо государство, либо граждане, но не сами компании."Россия не должна допускать распространение на своей территории большого количества запрещенного контента. Россия должна добиваться от этих IT-компаний беспрекословного соблюдения нашего законодательства. И мы призываем регулятора в лице Роскомнадзора к более решительным действиям в отношении злостных нарушителей российского законодательства", - отметила Мизулина.
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россия, общественная палата рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество

В ОП призвали развивать государственное регулирование интернет-платформ

14:54 25.02.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Общественной палаты РФ в Москве
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Государственное регулирование деятельности интернет-платформ необходимо развивать дальше, Роскомнадзор должен переходить к более решительным действиям в отношении нарушителей российского законодательства, заявила член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина.

"Мы полагаем, что государственное регулирование деятельности интернет-платформ необходимо развивать дальше. И частные интернет-компании не должны иметь право самостоятельно определять, что для общества хорошо, а что для него плохо", - рассказала Мизулина на круглом столе "Безответственные платформы: как соцсети борются с деструктивным контентом".

Во всех странах, как заявила общественница, подобные критерии определяет либо государство, либо граждане, но не сами компании.
"Россия не должна допускать распространение на своей территории большого количества запрещенного контента. Россия должна добиваться от этих IT-компаний беспрекословного соблюдения нашего законодательства. И мы призываем регулятора в лице Роскомнадзора к более решительным действиям в отношении злостных нарушителей российского законодательства", - отметила Мизулина.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 15:01
Симоньян призвала закрыть иностранные соцсети в России
 
РоссияОбщественная палата РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ТехнологииОбщество
 
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