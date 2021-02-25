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В РБК прокомментировали блокировку сайта на Украине
В РБК прокомментировали блокировку сайта на Украине
В РБК сожалеют по поводу решения о блокировке сайта информагентства на территории Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе издания, отметив, что причины... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T17:49
2021-02-25T17:49
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владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В РБК сожалеют по поводу решения о блокировке сайта информагентства на территории Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе издания, отметив, что причины возникшей ситуации им неизвестны.Ранее Голосеевский суд Киева обязал интернет-провайдеров заблокировать 426 сайтов, среди которых блог-платформа "Живой журнал", сайт российского информагентства РБК, раздел GitHub, используемый международными разработчиками, а также российский сервис Telegram-статистики TGStat.В мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский продлил запрет российских сайтов и социальных сетей еще на три года. Ранее Служба безопасности Украины предложила СНБО продлить санкции против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперский", 1С, "Парус". Позже СНБО подготовил проект решения по применению санкций в отношении более чем 400 юридических и физических лиц, в том числе российских соцсетей и IT-компаний.Власти Украины в мае 2017 года на три года запретили доступ к "Одноклассникам", "ВКонтакте", "Яндексу" и Mail.ru. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. Срок запрета истекал в этом году.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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россия, яндекс, одноклассники, рбк (медиагруппа), владимир зеленский, украина, в мире

В РБК прокомментировали блокировку сайта на Украине

17:49 25.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗдание медиахолдинга "РБК" в Москве
Здание медиахолдинга РБК в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В РБК сожалеют по поводу решения о блокировке сайта информагентства на территории Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе издания, отметив, что причины возникшей ситуации им неизвестны.
Ранее Голосеевский суд Киева обязал интернет-провайдеров заблокировать 426 сайтов, среди которых блог-платформа "Живой журнал", сайт российского информагентства РБК, раздел GitHub, используемый международными разработчиками, а также российский сервис Telegram-статистики TGStat.

"Мы узнали об этом только из открытых источников. Какая информация могла послужить причиной решения о блокировке, мы не знаем. РБК - источник объективных и непредвзятых новостей. Сожалеем, что теперь они могут стать недоступны для жителей Украины", - прокомментировали новость в пресс-службе РБК.

В мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский продлил запрет российских сайтов и социальных сетей еще на три года. Ранее Служба безопасности Украины предложила СНБО продлить санкции против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперский", 1С, "Парус". Позже СНБО подготовил проект решения по применению санкций в отношении более чем 400 юридических и физических лиц, в том числе российских соцсетей и IT-компаний.
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Власти Украины в мае 2017 года на три года запретили доступ к "Одноклассникам", "ВКонтакте", "Яндексу" и Mail.ru. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. Срок запрета истекал в этом году.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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