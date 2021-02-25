https://ria.ru/20210225/rastrata-1598951014.html

В Севастополе экс-главу "Горсвета" задержали за растрату

В Севастополе экс-главу "Горсвета" задержали за растрату

Бывший директор ГБУ "Горсвет" задержан и арестован судом в Севастополе по обвинению в растрате бюджетных средств на сумму 18 миллионов рублей, сообщила... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T16:08

2021-02-25T16:08

2021-02-25T16:11

жкх

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Бывший директор ГБУ "Горсвет" задержан и арестован судом в Севастополе по обвинению в растрате бюджетных средств на сумму 18 миллионов рублей, сообщила пресс-служба УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю.Установлено, что в октябре 2019 года подозреваемый, занимавший в то время пост директора ГБУ "Горсвет", заключил с частной фирмой договор на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту объектов наружного освещения на сумму 18 миллионов рублей, после чего подписал акт приемки, хотя работы не были выполнены."В отношении руководителя ГБУ следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.Указывается, что Ленинский районный суд Севастополя заключил подозреваемого под стражу, а также наложил арест на имущество, расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20201201/vzyatki-1587141223.html

севастополь

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жкх, севастополь, происшествия