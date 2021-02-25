https://ria.ru/20210225/raketa-1598866699.html

"Союз" со спутником "Арктика-М" вывезли на стартовый комплекс Байконура

"Союз" со спутником "Арктика-М" вывезли на стартовый комплекс Байконура

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с первым спутником "Арктика-М" для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе вывезена на стартовый комплекс... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T09:10

2021-02-25T09:10

2021-02-25T09:16

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с первым спутником "Арктика-М" для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщил "Роскосмос".Пуск ракеты намечается на 28 февраля в 9.55 мск.Спутники "Арктика-М" предназначены для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Запуск второй "Арктики-М" намечается в 2023 году, еще трех спутников - в 2024-2025 годах. Им на смену после 2025 года предполагается отправить пять спутников "Арктика-МП".По набору оборудования "Арктика-М" будет аналогична геостационарным метеорологическим аппаратам серии "Электро-Л". Спутник разместят на высокоэллиптической орбите, что позволит ему собирать метеорологическую и гидрологическую информацию о состоянии полярных областей Земли, которые плохо просматриваются с "Электро-Л".После выведения на орбиту двух аппаратов "Арктика-М" Гидрометцентр будет непрерывно получать оперативную информацию о состоянии атмосферы и поверхности на полюсах Земли. Это позволит повысить точность моделей при составлении краткосрочных прогнозов погоды и даст ученым большой объем новых данных для изучения феномена глобального изменения климата.

https://ria.ru/20210215/baykonur-1597478127.html

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космос - риа наука, роскосмос, байконур (город)