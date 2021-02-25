"Союз" со спутником "Арктика-М" вывезли на стартовый комплекс Байконура
09:10 25.02.2021 (обновлено: 09:16 25.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкВывоз ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" на стартовый комплекс космодрома Байконур
Пуск ракеты намечается на 28 февраля в 9.55 мск.
"Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и космическим аппаратом "Арктика-М" была вывезена на стартовый комплекс площадки номер 31 космодрома Байконур", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Спутники "Арктика-М" предназначены для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Запуск второй "Арктики-М" намечается в 2023 году, еще трех спутников - в 2024-2025 годах. Им на смену после 2025 года предполагается отправить пять спутников "Арктика-МП".
15 февраля, 08:28НаукаС Байконура в 2021 году запланировано 12 пусков ракет "Союз-2"
По набору оборудования "Арктика-М" будет аналогична геостационарным метеорологическим аппаратам серии "Электро-Л". Спутник разместят на высокоэллиптической орбите, что позволит ему собирать метеорологическую и гидрологическую информацию о состоянии полярных областей Земли, которые плохо просматриваются с "Электро-Л".
После выведения на орбиту двух аппаратов "Арктика-М" Гидрометцентр будет непрерывно получать оперативную информацию о состоянии атмосферы и поверхности на полюсах Земли. Это позволит повысить точность моделей при составлении краткосрочных прогнозов погоды и даст ученым большой объем новых данных для изучения феномена глобального изменения климата.