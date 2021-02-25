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Вечером в Москве ожидаются пробки до девяти баллов
Вечером в Москве ожидаются пробки до девяти баллов
Пробки до девяти баллов ожидаются вечером в четверг в Москве, сообщается в инфографике в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T08:03
2021-02-25T08:03
2021-02-25T08:03
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пробки до девяти баллов ожидаются вечером в четверг в Москве, сообщается в инфографике в Telegram-канале департамента транспорта столицы.Согласно приведенным данным, утром и днем прогнозируются пробки в пять-шесть баллов.Отмечается, что утром в среду движение затруднено на Щелковском шоссе, Волгоградском проспекте и шоссе Энтузиастов."Кроме того, затруднения зафиксированы на 32-м и 46-м километрах МКАД на внутренней стороне, на ТТК в районе Тульской эстакады (внутренняя сторона)", - добавляется в сообщении.На данный момент пробки в городе оцениваются в пять баллов.
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости.
Пробки до девяти баллов ожидаются вечером в четверг в Москве
, сообщается в инфографике в Telegram
-канале департамента транспорта столицы.
Согласно приведенным данным, утром и днем прогнозируются пробки в пять-шесть баллов.
Отмечается, что утром в среду движение затруднено на Щелковском шоссе, Волгоградском проспекте и шоссе Энтузиастов.
"Кроме того, затруднения зафиксированы на 32-м и 46-м километрах МКАД на внутренней стороне, на ТТК в районе Тульской эстакады (внутренняя сторона)", - добавляется в сообщении.
На данный момент пробки в городе оцениваются в пять баллов.