https://ria.ru/20210225/prigovor-1598946361.html
Суд в Москве вынес приговор иностранцу, призывавшему устроить теракт
Суд в Москве вынес приговор иностранцу, призывавшему устроить теракт
Суд в Москве приговорил к 12 годам лишения свободы иностранца, готовившего теракт в столице и попавшегося на том, что пытался вовлечь в свою деятельность жителя РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T15:52
2021-02-25T15:52
2021-02-25T15:52
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 12 годам лишения свободы иностранца, готовившего теракт в столице и попавшегося на том, что пытался вовлечь в свою деятельность жителя Калужской области, сообщает УФСБ по региону.Дело было возбуждено УФСБ России по Калужской области, выяснившим, что не имеющий российского гражданства житель Москвы готовится к "совершению террористического акта на территории столицы". Также он разместил в мессенджере материалы, оправдывающие боевиков "Исламского государства"* и "содержащие призывы к единомышленникам осуществить теракт в Москве"."Решением 2-го Западного окружного военного суда обвиняемый признан виновным в совершении указанных преступлений и приговорен к 12 годам лишения свободы, из которых 3 года - с отбыванием в тюрьме и 9 лет - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе.Представитель УФСБ пояснил РИА Новости, что осужденный пытался "склонить к своим идеям жителя Калужской области".Иностранца обвинили, в том числе, в приготовлении к теракту, вербовке в террористическую организацию и призывах к теракту. Приговор вступил в законную силу, информирует ведомство.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210217/fsb-1597790034.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев – РИА Новости.
Суд в Москве
приговорил к 12 годам лишения свободы иностранца, готовившего теракт в столице и попавшегося на том, что пытался вовлечь в свою деятельность жителя Калужской области, сообщает УФСБ
по региону.
Дело было возбуждено УФСБ России по Калужской области, выяснившим, что не имеющий российского гражданства житель Москвы готовится к "совершению террористического акта на территории столицы". Также он разместил в мессенджере материалы, оправдывающие боевиков "Исламского государства"* и "содержащие призывы к единомышленникам осуществить теракт в Москве".
"Решением 2-го Западного окружного военного суда обвиняемый признан виновным в совершении указанных преступлений и приговорен к 12 годам лишения свободы, из которых 3 года - с отбыванием в тюрьме и 9 лет - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе.
Представитель УФСБ пояснил РИА Новости, что осужденный пытался "склонить к своим идеям жителя Калужской области".
Иностранца обвинили, в том числе, в приготовлении к теракту, вербовке в террористическую организацию и призывах к теракту. Приговор вступил в законную силу, информирует ведомство.
*Террористическая организация, запрещенная в России.