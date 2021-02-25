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Суд в Москве вынес приговор иностранцу, призывавшему устроить теракт
Суд в Москве вынес приговор иностранцу, призывавшему устроить теракт
Суд в Москве приговорил к 12 годам лишения свободы иностранца, готовившего теракт в столице и попавшегося на том, что пытался вовлечь в свою деятельность жителя РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T15:52
2021-02-25T15:52
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 12 годам лишения свободы иностранца, готовившего теракт в столице и попавшегося на том, что пытался вовлечь в свою деятельность жителя Калужской области, сообщает УФСБ по региону.Дело было возбуждено УФСБ России по Калужской области, выяснившим, что не имеющий российского гражданства житель Москвы готовится к "совершению террористического акта на территории столицы". Также он разместил в мессенджере материалы, оправдывающие боевиков "Исламского государства"* и "содержащие призывы к единомышленникам осуществить теракт в Москве"."Решением 2-го Западного окружного военного суда обвиняемый признан виновным в совершении указанных преступлений и приговорен к 12 годам лишения свободы, из которых 3 года - с отбыванием в тюрьме и 9 лет - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе.Представитель УФСБ пояснил РИА Новости, что осужденный пытался "склонить к своим идеям жителя Калужской области".Иностранца обвинили, в том числе, в приготовлении к теракту, вербовке в террористическую организацию и призывах к теракту. Приговор вступил в законную силу, информирует ведомство.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210217/fsb-1597790034.html
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60
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

Суд в Москве вынес приговор иностранцу, призывавшему устроить теракт

15:52 25.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТабличка в исправительной колонии
Табличка в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 12 годам лишения свободы иностранца, готовившего теракт в столице и попавшегося на том, что пытался вовлечь в свою деятельность жителя Калужской области, сообщает УФСБ по региону.
Дело было возбуждено УФСБ России по Калужской области, выяснившим, что не имеющий российского гражданства житель Москвы готовится к "совершению террористического акта на территории столицы". Также он разместил в мессенджере материалы, оправдывающие боевиков "Исламского государства"* и "содержащие призывы к единомышленникам осуществить теракт в Москве".
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"Решением 2-го Западного окружного военного суда обвиняемый признан виновным в совершении указанных преступлений и приговорен к 12 годам лишения свободы, из которых 3 года - с отбыванием в тюрьме и 9 лет - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе.
Представитель УФСБ пояснил РИА Новости, что осужденный пытался "склонить к своим идеям жителя Калужской области".
Иностранца обвинили, в том числе, в приготовлении к теракту, вербовке в террористическую организацию и призывах к теракту. Приговор вступил в законную силу, информирует ведомство.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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