https://ria.ru/20210225/pozhilye-1599009605.html

Собянин допустил смягчение ограничений для людей старше 65 лет

Собянин допустил смягчение ограничений для людей старше 65 лет

Власти Москвы планируют сделать рекомендательными ограничения по коронавирусу для жителей старше 65 лет, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире "России 1". РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T21:35

2021-02-25T21:35

2021-02-25T23:22

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Власти Москвы планируют сделать рекомендательными ограничения по коронавирусу для жителей старше 65 лет, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире "России 1".Он напомнил, что люди старшего поколения и с хроническими заболеваниями входят в группу риска, которая тяжело переживает COVID-19.Собянин выразил надежду, что люди старшего поколения будут продолжать активно вакцинироваться от коронавируса.Мэр также допустил, что власти в течение одного-двух месяцев отменят запрет на городские фестивали, если заболеваемость в Москве будет продолжать снижаться.По последним данным оперативного штаба, за сутки в столице выявили 1406 новых случаев заболевания COVID-19, 734 человека госпитализированы. При этом 2092 пациента выздоровели. Скончались 47 человек с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.

https://ria.ru/20210211/izolyatsiya-1596957747.html

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2021

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