Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210225/pozhilye-1599009605.html
Собянин допустил смягчение ограничений для людей старше 65 лет
Собянин допустил смягчение ограничений для людей старше 65 лет
Власти Москвы планируют сделать рекомендательными ограничения по коронавирусу для жителей старше 65 лет, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире "России 1". РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T21:35
2021-02-25T23:22
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586046215_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_b05f1c774d65ab573d8ec203b30f78ad.jpg
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Власти Москвы планируют сделать рекомендательными ограничения по коронавирусу для жителей старше 65 лет, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире "России 1".Он напомнил, что люди старшего поколения и с хроническими заболеваниями входят в группу риска, которая тяжело переживает COVID-19.Собянин выразил надежду, что люди старшего поколения будут продолжать активно вакцинироваться от коронавируса.Мэр также допустил, что власти в течение одного-двух месяцев отменят запрет на городские фестивали, если заболеваемость в Москве будет продолжать снижаться.По последним данным оперативного штаба, за сутки в столице выявили 1406 новых случаев заболевания COVID-19, 734 человека госпитализированы. При этом 2092 пациента выздоровели. Скончались 47 человек с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.
https://ria.ru/20210211/izolyatsiya-1596957747.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586046215_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f95141feb2088ab34b90322273eb549b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин допустил смягчение ограничений для людей старше 65 лет

21:35 25.02.2021 (обновлено: 23:22 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках на станции метро "Таганская" Кольцевой линии в Москве
Пассажиры в защитных масках на станции метро Таганская Кольцевой линии в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Власти Москвы планируют сделать рекомендательными ограничения по коронавирусу для жителей старше 65 лет, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире "России 1".
Он напомнил, что люди старшего поколения и с хроническими заболеваниями входят в группу риска, которая тяжело переживает COVID-19.

"Наша задача — как можно лучше оградить этих людей от общения в период пандемии. С учетом снижения роста заболеваемости в городе, надеюсь, что и эти ограничения в скором времени мы переведем из обязательных в рекомендательные, чтобы человек, сам ощущая, насколько он находится в зоне риска, принимал сам для себя эти решения".

Мэр Москвы С. Собянин
Сергей Собянин
мэр Москвы
Собянин выразил надежду, что люди старшего поколения будут продолжать активно вакцинироваться от коронавируса.
Мэр также допустил, что власти в течение одного-двух месяцев отменят запрет на городские фестивали, если заболеваемость в Москве будет продолжать снижаться.
По последним данным оперативного штаба, за сутки в столице выявили 1406 новых случаев заболевания COVID-19, 734 человека госпитализированы. При этом 2092 пациента выздоровели. Скончались 47 человек с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.
Пассажиры в защитных масках в национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 11:56Распространение коронавируса
Врач назвал лучший способ профилактики COVID-19 для пожилых людей
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:50Звезда "Ворониных" раскрыла зарплаты российских актеров
05:45Глава Пентагона рассказал подробности нанесенного в Сирии удара
05:42Названы сроки процедуры одобрения вакцины "Спутник V" в Евросоюзе
05:27Эксперты рассказали, как вывести финансовую пирамиду на чистую воду
05:04Amnesty International обвинила эритрейских военных в массовом убийстве
04:56Пушков назвал условие начала развала НАТО
04:39Покинувшие КНДР на самодельной дрезине дипломаты вылетели в Москву
04:10Климатолог объяснил, почему зима оказалась холодной
04:04Спрогнозирована безработица в России в 2022 году
03:54Экс-начальнице хабаровского отделения Почты России грозит срок за хищение
03:54Продажи музыки Daft Punk резко возросли после объявления о распаде дуэта
03:49Врачи объяснили, что делать заболевшим после первой прививки от COVID-19
03:41Эпидемиолог оценила динамику заболеваемости COVID-19 в России
03:38Водителей предупредили о неожиданной опасности оттепели для автомобиля
03:36Пентагон назвал цель удара США по Сирии
03:31Исследование показало, сколько россиян готовы вакцинироваться от COVID-19
03:22Эксперт оценил разрушительное влияние майнинга биткоина на климат
03:16Роскосмос допустил возможность создания Российской орбитальной станции
03:15Адвокат рассказал, как мошенники наживаются на ипотечниках
03:11В Приморье полиция остановила пьяного водителя стрельбой в воздух
Лента новостейМолния