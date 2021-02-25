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В Ростовской области загорелся завод по производству полимерной упаковки
В Ростовской области загорелся завод по производству полимерной упаковки
Завод по производству полимерной упаковки ХИМПЭК загорелся в Шахтах Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T12:55
2021-02-25T12:55
2021-02-25T16:16
ростовская область
шахты
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев - РИА Новости. Завод по производству полимерной упаковки ХИМПЭК загорелся в Шахтах Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону."В 11.59 поступило сообщение о возгорании на улице Ворошилова, 2 Г, на территории предприятия ХИМПЭК", - сказал он.По оперативной информации, площадь пожара 500 квадратных метров. Угрозы распространения огня нет.Позже представитель ГУМЧС России по региону сообщил, что площадь пожара на территории завода полимеров возросла."По состоянию на 13.30 площадь пожара увеличилась до 900 квадратных метров", - сказал он.Специалисты взяли пробы воздуха."Замеры проведены, предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе не превышены", - сообщил представитель ГУ МЧС.В 15.21 появилось сообщение о том, что пожар локализован. Огонь тушат 65 человек и 22 единицы техники.В экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что пострадавших нет.
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598949432_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8a9c19ad7cae3d3e626d6cda3706c1ab.jpg
Густой черный дым валит от горящего завода в Шахтах
Завод по производству полимерной упаковки ХИМПЭК загорелся в Шахтах Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
2021-02-25T12:55
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PT1M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ростовская область, шахты, происшествия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев - РИА Новости.
Завод по производству полимерной упаковки ХИМПЭК загорелся в Шахтах Ростовской области
, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России
по региону.
"В 11.59 поступило сообщение о возгорании на улице Ворошилова, 2 Г, на территории предприятия ХИМПЭК", - сказал он.
По оперативной информации, площадь пожара 500 квадратных метров. Угрозы распространения огня нет.
Позже представитель ГУМЧС России по региону сообщил, что площадь пожара на территории завода полимеров возросла.
"По состоянию на 13.30 площадь пожара увеличилась до 900 квадратных метров", - сказал он.
Специалисты взяли пробы воздуха.
"Замеры проведены, предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе не превышены", - сообщил представитель ГУ МЧС.
В 15.21 появилось сообщение о том, что пожар локализован.
Огонь тушат 65 человек и 22 единицы техники.
В экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что пострадавших нет.