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В Ростовской области загорелся завод по производству полимерной упаковки
В Ростовской области загорелся завод по производству полимерной упаковки
Завод по производству полимерной упаковки ХИМПЭК загорелся в Шахтах Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T12:55
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ростовская область
шахты
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев - РИА Новости. Завод по производству полимерной упаковки ХИМПЭК загорелся в Шахтах Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону."В 11.59 поступило сообщение о возгорании на улице Ворошилова, 2 Г, на территории предприятия ХИМПЭК", - сказал он.По оперативной информации, площадь пожара 500 квадратных метров. Угрозы распространения огня нет.Позже представитель ГУМЧС России по региону сообщил, что площадь пожара на территории завода полимеров возросла."По состоянию на 13.30 площадь пожара увеличилась до 900 квадратных метров", - сказал он.Специалисты взяли пробы воздуха."Замеры проведены, предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе не превышены", - сообщил представитель ГУ МЧС.В 15.21 появилось сообщение о том, что пожар локализован. Огонь тушат 65 человек и 22 единицы техники.В экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что пострадавших нет.
ростовская область
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РИА Новости
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96
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60
Густой черный дым валит от горящего завода в Шахтах
Завод по производству полимерной упаковки ХИМПЭК загорелся в Шахтах Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
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ростовская область, шахты, происшествия

В Ростовской области загорелся завод по производству полимерной упаковки

12:55 25.02.2021 (обновлено: 16:16 25.02.2021)
 
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев - РИА Новости. Завод по производству полимерной упаковки ХИМПЭК загорелся в Шахтах Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"В 11.59 поступило сообщение о возгорании на улице Ворошилова, 2 Г, на территории предприятия ХИМПЭК", - сказал он.
По оперативной информации, площадь пожара 500 квадратных метров. Угрозы распространения огня нет.
Позже представитель ГУМЧС России по региону сообщил, что площадь пожара на территории завода полимеров возросла.
"По состоянию на 13.30 площадь пожара увеличилась до 900 квадратных метров", - сказал он.
Специалисты взяли пробы воздуха.
"Замеры проведены, предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе не превышены", - сообщил представитель ГУ МЧС.
В 15.21 появилось сообщение о том, что пожар локализован.
Огонь тушат 65 человек и 22 единицы техники.
В экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что пострадавших нет.
 
Ростовская областьШахтыПроисшествия
 
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