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ФРГ отказалась комментировать выход компаний из "Северного потока — 2"
ФРГ отказалась комментировать выход компаний из "Северного потока — 2"
В правительстве Германии назвали "решением компаний" отказ от сотрудничества ряда немецких и американских предприятий с проектом "Северный поток — 2". РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T01:59
2021-02-25T01:59
россия
санкции сша против "северного потока — 2"
северный поток — 2
евросоюз
германия
финляндия
сша
в мире
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В правительстве Германии назвали "решением компаний" отказ от сотрудничества ряда немецких и американских предприятий с проектом "Северный поток — 2".Ранее дочерняя компания крупнейшей немецкой группы Münchener Rück, занимающаяся перестрахованием немецких и международных страховщиков, вышла из договора с Nord Stream 2.Новые санкцииПредставитель Госдепартамента ранее заявил, что новые санкции, которые США ввели против "Северного потока — 2" после доклада американского внешнеполитического ведомства конгрессу — это "не конец истории".Он добавил, что при необходимости, для выполнения требований конгрессменов, администрация президента США готова принять "дополнительные меры" в отношении российского газопровода. "Мы без колебания их примем", — заверил он.Госдепартамент на предыдущей неделе представил доклад конгрессу по мерам противодействия проекту "Северный поток — 2". После этого американские власти ввели ограничительные меры против трубоукладочного судна "Фортуна", способного достроить газопровод, и его владельца "КВТ-РУС" по закону об энергобезопасности Европы (PEESA) при том, что и судно, и компания уже находились к тому времени под санкциями по другому закону — "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA)."Северный поток — 2" Российский проект предполагает проведение двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до ФРГ. Кроме того, "Северный поток — 2" пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.Против трубопровода активно выступают США, продвигающий в Евросоюз свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд стран Восточной Европа. Вашингтон неоднократно вводил санкции, препятствуя прокладке трубы, но строительство продолжается.
https://ria.ru/20210224/protivodeystvie-1598852932.html
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россия, санкции сша против "северного потока — 2", северный поток — 2, евросоюз, германия, финляндия, сша, в мире

ФРГ отказалась комментировать выход компаний из "Северного потока — 2"

01:59 25.02.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В правительстве Германии назвали "решением компаний" отказ от сотрудничества ряда немецких и американских предприятий с проектом "Северный поток — 2".
"Это, конечно, всегда решение компаний", — заявил на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Ранее дочерняя компания крупнейшей немецкой группы Münchener Rück, занимающаяся перестрахованием немецких и международных страховщиков, вышла из договора с Nord Stream 2.

Новые санкции

Представитель Госдепартамента ранее заявил, что новые санкции, которые США ввели против "Северного потока — 2" после доклада американского внешнеполитического ведомства конгрессу — это "не конец истории".
"То, что мы подали в пятницу, — еще не конец истории", — сказал он на брифинге.
Он добавил, что при необходимости, для выполнения требований конгрессменов, администрация президента США готова принять "дополнительные меры" в отношении российского газопровода.
Склад труб для строительства газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
Вчера, 23:19
Зеленский и Дуда обсудили противодействие "Северному потоку — 2"
"Мы без колебания их примем", — заверил он.
Госдепартамент на предыдущей неделе представил доклад конгрессу по мерам противодействия проекту "Северный поток — 2". После этого американские власти ввели ограничительные меры против трубоукладочного судна "Фортуна", способного достроить газопровод, и его владельца "КВТ-РУС" по закону об энергобезопасности Европы (PEESA) при том, что и судно, и компания уже находились к тому времени под санкциями по другому закону — "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

"Северный поток — 2"

Российский проект предполагает проведение двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до ФРГ. Кроме того, "Северный поток — 2" пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.
Против трубопровода активно выступают США, продвигающий в Евросоюз свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд стран Восточной Европа. Вашингтон неоднократно вводил санкции, препятствуя прокладке трубы, но строительство продолжается.
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
Вчера, 20:01
Глава Wintershall Dea заявил о необходимости "Северного потока — 2"
 
РоссияСанкции США против "Северного потока — 2"Северный поток — 2ЕвросоюзГерманияФинляндияСШАВ мире
 
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