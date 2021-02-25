https://ria.ru/20210225/polufinal-1598935710.html

Полуфиналы конкурса "Мастера гостеприимства" пройдут в 6 городах России

Полуфиналы конкурса "Мастера гостеприимства" пройдут в 6 городах России

Очные полуфиналы второго сезона конкурса "Мастера гостеприимства" президентской платформы "Россия – страна возможностей" пройдут в 6 городах России с апреля по... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T15:04

2021-02-25T15:04

2021-02-25T15:04

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

россия

алексей комиссаров

общество

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Очные полуфиналы второго сезона конкурса "Мастера гостеприимства" президентской платформы "Россия – страна возможностей" пройдут в 6 городах России с апреля по май 2021 года, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Дистанционный этап конкурса - онлайн тестирование для участников основного направления завершился 22 февраля."Второй год подряд мы проводим конкурс среди регионов на право проведения очных полуфиналов "Мастеров гостеприимства". При выборе победителей учитываются как количество заявок на конкурс от региона, так и его туристический потенциал, а также активность со стороны профильных органов власти субъекта. В этом году список городов проведения полуфиналов полностью обновился, победителями стали Пермь, Краснодар, Мурманск, Калуга, Петропавловск-Камчатский и Тюмень. Именно они будут принимать очные соревнования в марте-апреле этого года. География конкурса расширяется, и мы очень благодарны регионам-победителям за поддержку проекта", – привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.По итогам соревнований будут определены 200 лучших участников, которые примут участие в финале конкурса. Финалисты поборются за гранты на реализацию проектов в специальных номинациях от партнеров конкурса.Конкурс "Мастера гостеприимства" проводится при поддержке Ростуризма, Росмолодежи и Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ).

https://ria.ru/20201117/-konkurs-1584996647.html

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ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), россия, алексей комиссаров, общество