https://ria.ru/20210225/politseyskie-1598972872.html

Пермские полицейские помогли потерявшему сознание водителю

Пермские полицейские помогли потерявшему сознание водителю

Инспекторы ДПС на трассе в Пермском крае помогли курьеру, который потерял сознание за рулем автомобиля, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T17:36

2021-02-25T17:36

2021-02-25T18:54

хорошие новости

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 25 фев — РИА Новости. Инспекторы ДПС на трассе в Пермском крае помогли курьеру, который потерял сознание за рулем автомобиля, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.Как рассказали в ведомстве, его сотрудники Виктор Пузыревский и Иван Яковлев заметили на федеральной дороге рядом с поселком Юбилейным Сивенского района припаркованную не по правилам машину с включенными аварийными сигналами. Инспекторы обнаружили в салоне авто лежащего и издающего хрипящие звуки водителя. Они вызвали бригаду скорой помощи и до приезда медиков оказали мужчине первую помощь. Позднее сотрудники полиции помогли погрузить его на носилки и в скорую.Сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает. Транспорт с медоборудованием поместили на охраняемую территорию, оттуда его забрали представители собственника.

https://ria.ru/20210218/generator-1598097318.html

пермский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пермский край, происшествия