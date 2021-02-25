Пермские полицейские помогли потерявшему сознание водителю
17:36 25.02.2021 (обновлено: 18:54 25.02.2021)
ПЕРМЬ, 25 фев — РИА Новости. Инспекторы ДПС на трассе в Пермском крае помогли курьеру, который потерял сознание за рулем автомобиля, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Как рассказали в ведомстве, его сотрудники Виктор Пузыревский и Иван Яковлев заметили на федеральной дороге рядом с поселком Юбилейным Сивенского района припаркованную не по правилам машину с включенными аварийными сигналами. Инспекторы обнаружили в салоне авто лежащего и издающего хрипящие звуки водителя. Они вызвали бригаду скорой помощи и до приезда медиков оказали мужчине первую помощь. Позднее сотрудники полиции помогли погрузить его на носилки и в скорую.
"Потерявший сознание водитель оказался курьером, перевозившим медицинское оборудование из Москвы в Пермь. Об этом по телефону сообщил его работодатель, который уже долгое время не мог дозвониться до своего сотрудника <...> Владелец груза поблагодарил полицейских за помощь, оказанную водителю", — говорится в сообщении.
Сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает. Транспорт с медоборудованием поместили на охраняемую территорию, оттуда его забрали представители собственника.