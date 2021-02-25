https://ria.ru/20210225/pogoda-1598934910.html
Москвичам рассказали, когда ждать весну
Москвичам рассказали, когда ждать весну
Плюсовая температура держится в Москве с полудня, но это только оттепель, говорит о весне пока рано, сообщила РИА Новости главный специалист Московского... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T15:03
2021-02-25T15:03
2021-02-25T16:00
татьяна позднякова
москва
общество
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Плюсовая температура держится в Москве с полудня, но это только оттепель, говорит о весне пока рано, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.По ее словам, температура еще будет повышаться, по прогнозам - до плюс 4.
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татьяна позднякова, москва, общество