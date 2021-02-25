https://ria.ru/20210225/pogoda-1598934910.html

Москвичам рассказали, когда ждать весну

Москвичам рассказали, когда ждать весну

Плюсовая температура держится в Москве с полудня, но это только оттепель, говорит о весне пока рано, сообщила РИА Новости главный специалист Московского... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T15:03

2021-02-25T15:03

2021-02-25T16:00

татьяна позднякова

москва

общество

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Плюсовая температура держится в Москве с полудня, но это только оттепель, говорит о весне пока рано, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.По ее словам, температура еще будет повышаться, по прогнозам - до плюс 4.

https://radiosputnik.ria.ru/20210224/pogoda-1598789088.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, москва, общество