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Москвичам рассказали, когда ждать весну
Москвичам рассказали, когда ждать весну
Плюсовая температура держится в Москве с полудня, но это только оттепель, говорит о весне пока рано, сообщила РИА Новости главный специалист Московского... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T15:03
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татьяна позднякова
москва
общество
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Плюсовая температура держится в Москве с полудня, но это только оттепель, говорит о весне пока рано, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.По ее словам, температура еще будет повышаться, по прогнозам - до плюс 4.
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татьяна позднякова, москва, общество

Москвичам рассказали, когда ждать весну

15:03 25.02.2021 (обновлено: 16:00 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушки на Красной площади в Москве
Девушки на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Плюсовая температура держится в Москве с полудня, но это только оттепель, говорит о весне пока рано, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"На ВДНХ в 12 часов перешла температура через ноль, в 14 часов было плюс 1,8", - рассказала Позднякова.
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По ее словам, температура еще будет повышаться, по прогнозам - до плюс 4.
"Это только оттепель. Началом весны надо считать то, когда средняя за сутки температура воздуха устойчиво становится положительной, не на 1-2 дня. В среднем это бывает в последнюю пятидневку марта, пока так и ждем", - добавила синоптик.
 
Татьяна ПоздняковаМоскваОбщество
 
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