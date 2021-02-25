https://ria.ru/20210225/pogoda-1598873389.html

В Подмосковье водителей призвали к осторожности на дорогах

В Подмосковье водителей призвали к осторожности на дорогах

Водителям рекомендуется минимизировать поездки на личных автомобилях и строго соблюдать правила дорожного движения в связи с ухудшением погодных условий, в ночь РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T10:08

2021-02-25T10:08

2021-02-25T10:08

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/02/1591808582_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d332733f79ce8ee11acc3f5baa1cb31d.jpg

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Водителям рекомендуется минимизировать поездки на личных автомобилях и строго соблюдать правила дорожного движения в связи с ухудшением погодных условий, в ночь на четверг в области выпало до 10 сантиметров снега, сообщили в пресс-службе регионального минтранса.Отмечается, что в уборке и обработке улично-дорожной сети и дворовых территорий задействованы свыше 3,3 тысячи единиц спецтехники и более 8,6 тысячи дорожных рабочих и дворников.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество