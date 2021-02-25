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В Подмосковье водителей призвали к осторожности на дорогах
В Подмосковье водителей призвали к осторожности на дорогах
Водителям рекомендуется минимизировать поездки на личных автомобилях и строго соблюдать правила дорожного движения в связи с ухудшением погодных условий, в ночь РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T10:08
2021-02-25T10:08
2021-02-25T10:08
общество
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Водителям рекомендуется минимизировать поездки на личных автомобилях и строго соблюдать правила дорожного движения в связи с ухудшением погодных условий, в ночь на четверг в области выпало до 10 сантиметров снега, сообщили в пресс-службе регионального минтранса.Отмечается, что в уборке и обработке улично-дорожной сети и дворовых территорий задействованы свыше 3,3 тысячи единиц спецтехники и более 8,6 тысячи дорожных рабочих и дворников.
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общество