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Москвичей предупредили о ледяных дождях и гололедице в четверг
Москвичей предупредили о ледяных дождях и гололедице в четверг
Облачная погода с небольшими осадками в виде снега, мокрого снега, дождей и местами ледяных дождей, а также туманы и гололедица ожидают москвичей в четверг,... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T07:59
2021-02-25T08:07
россия
михаил леус
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Облачная погода с небольшими осадками в виде снега, мокрого снега, дождей и местами ледяных дождей, а также туманы и гололедица ожидают москвичей в четверг, температура воздуха в столице до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Михаил Леус.Синоптик добавил, что ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление активно понижается и составит 744 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
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россия, михаил леус, погода, москва, московская область (подмосковье), общество

Москвичей предупредили о ледяных дождях и гололедице в четверг

07:59 25.02.2021 (обновлено: 08:07 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковПрохожие на Красной площади в Москве
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© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Облачная погода с небольшими осадками в виде снега, мокрого снега, дождей и местами ледяных дождей, а также туманы и гололедица ожидают москвичей в четверг, температура воздуха в столице до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Михаил Леус.
"Погода будет облачная, пройдут небольшие осадки: снег, переходящий в мокрый снег, местами в дожди, ледяные дожди, а также гололедные явления и туманы. Температура воздуха в столице плюс 1- плюс 3 градуса, в Подмосковье минус 1 - плюс 4 ",- сказал Леус.
Синоптик добавил, что ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление активно понижается и составит 744 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
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РоссияМихаил ЛеусПогодаМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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