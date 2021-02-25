https://ria.ru/20210225/pogoda-1598862803.html
Москвичей предупредили о ледяных дождях и гололедице в четверг
Москвичей предупредили о ледяных дождях и гололедице в четверг
Облачная погода с небольшими осадками в виде снега, мокрого снега, дождей и местами ледяных дождей, а также туманы и гололедица ожидают москвичей в четверг,... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T07:59
2021-02-25T07:59
2021-02-25T08:07
россия
михаил леус
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Облачная погода с небольшими осадками в виде снега, мокрого снега, дождей и местами ледяных дождей, а также туманы и гололедица ожидают москвичей в четверг, температура воздуха в столице до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Михаил Леус.Синоптик добавил, что ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление активно понижается и составит 744 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
https://ria.ru/20210225/davlenie-1598855610.html
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россия, михаил леус, погода, москва, московская область (подмосковье), общество