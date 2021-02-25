https://ria.ru/20210225/podolsk-1599011311.html

В Подольске подросток покончил с собой

В Подольске подросток покончил с собой

Прокуратура Московской области начала проверку в связи с гибелью 16-летнего подростка в Подольском городском округе, сообщает пресс-служба подмосковного... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T22:01

2021-02-25T22:01

2021-02-25T22:01

россия

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку в связи с гибелью 16-летнего подростка в Подольском городском округе, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства.Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, юноша из нормальной семьи.Предположительная версия гибели - суицид на почве продолжавшейся болезни.

https://ria.ru/20201020/suitsid-1580630456.html

россия

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московская область (подмосковье), происшествия