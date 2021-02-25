https://ria.ru/20210225/podolsk-1599011311.html
В Подольске подросток покончил с собой
В Подольске подросток покончил с собой
Прокуратура Московской области начала проверку в связи с гибелью 16-летнего подростка в Подольском городском округе, сообщает пресс-служба подмосковного... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T22:01
2021-02-25T22:01
2021-02-25T22:01
россия
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку в связи с гибелью 16-летнего подростка в Подольском городском округе, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства.Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, юноша из нормальной семьи.Предположительная версия гибели - суицид на почве продолжавшейся болезни.
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россия, московская область (подмосковье), происшествия