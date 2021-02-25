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Жириновский рассказал, как правильно питаться
Жириновский рассказал, как правильно питаться
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал россиян не есть много, чтобы потом не страдать от лишнего веса, а также рассказал о рационе, которого он придерживается. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T17:02
2021-02-25T17:02
2021-02-25T17:07
лдпр
владимир жириновский
общество
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал россиян не есть много, чтобы потом не страдать от лишнего веса, а также рассказал о рационе, которого он придерживается."Питание – не надо переедать, тогда вам лень будет что-либо делать, полуголодным (надо) быть. Вот я меню даю: (ем) четыре раза в день, три мало. Вот завтрак: яичко – четыре минуты варить, кашки немного, творожок, какой-то пудинг, запеканочка, чуть-чуть. Стакан чая или кофе. Вся пища должна войти в один большой стакан. Вот и все, достаточно на завтрак. А если вы там съедите сковородку сосисок с яйцами, бекон какой-то, да еще что-то, да кашу там полкастрюли – надо немного", - сказал Жириновский в ходе общения на площадке Clubhouse."Первый обед в 11 часов: борщ, суп, солянка – что-то такое, один кусочек хлеба в день с первым блюдом, салат можно. Второе блюдо: кусочек хлеба и кусочек мяса и еще что-то такое – пельмени, вареники, и вечером ужин легкий. Немного надо кушать, понимаете? <...> А когда видите, что вес растет, – это все банкеты ваши, застолья ваши, сидят, едят, едят", - продолжил политик.Ранее Жириновский предложил в качестве рекомендации ограничить вес чиновников сотней килограммов. По мнению Жириновского, люди с лишним весом требуют от государства больших расходов, "в это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают".
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лдпр, владимир жириновский, общество
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
призвал россиян не есть много, чтобы потом не страдать от лишнего веса, а также рассказал о рационе, которого он придерживается.
"Питание – не надо переедать, тогда вам лень будет что-либо делать, полуголодным (надо) быть. Вот я меню даю: (ем) четыре раза в день, три мало. Вот завтрак: яичко – четыре минуты варить, кашки немного, творожок, какой-то пудинг, запеканочка, чуть-чуть. Стакан чая или кофе. Вся пища должна войти в один большой стакан. Вот и все, достаточно на завтрак. А если вы там съедите сковородку сосисок с яйцами, бекон какой-то, да еще что-то, да кашу там полкастрюли – надо немного", - сказал Жириновский в ходе общения на площадке Clubhouse.
"Первый обед в 11 часов: борщ, суп, солянка – что-то такое, один кусочек хлеба в день с первым блюдом, салат можно. Второе блюдо: кусочек хлеба и кусочек мяса и еще что-то такое – пельмени, вареники, и вечером ужин легкий. Немного надо кушать, понимаете? <...> А когда видите, что вес растет, – это все банкеты ваши, застолья ваши, сидят, едят, едят", - продолжил политик.
Ранее Жириновский предложил в качестве рекомендации ограничить вес чиновников сотней килограммов. По мнению Жириновского, люди с лишним весом требуют от государства больших расходов, "в это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают".