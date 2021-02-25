Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210225/pitanie-1598965516.html
Жириновский рассказал, как правильно питаться
Жириновский рассказал, как правильно питаться
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал россиян не есть много, чтобы потом не страдать от лишнего веса, а также рассказал о рационе, которого он придерживается. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T17:02
2021-02-25T17:07
лдпр
владимир жириновский
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581974456_0:20:1501:864_1920x0_80_0_0_2ab767010f3607605c63334a9c7e9c31.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал россиян не есть много, чтобы потом не страдать от лишнего веса, а также рассказал о рационе, которого он придерживается."Питание – не надо переедать, тогда вам лень будет что-либо делать, полуголодным (надо) быть. Вот я меню даю: (ем) четыре раза в день, три мало. Вот завтрак: яичко – четыре минуты варить, кашки немного, творожок, какой-то пудинг, запеканочка, чуть-чуть. Стакан чая или кофе. Вся пища должна войти в один большой стакан. Вот и все, достаточно на завтрак. А если вы там съедите сковородку сосисок с яйцами, бекон какой-то, да еще что-то, да кашу там полкастрюли – надо немного", - сказал Жириновский в ходе общения на площадке Clubhouse."Первый обед в 11 часов: борщ, суп, солянка – что-то такое, один кусочек хлеба в день с первым блюдом, салат можно. Второе блюдо: кусочек хлеба и кусочек мяса и еще что-то такое – пельмени, вареники, и вечером ужин легкий. Немного надо кушать, понимаете? &lt;...&gt; А когда видите, что вес растет, – это все банкеты ваши, застолья ваши, сидят, едят, едят", - продолжил политик.Ранее Жириновский предложил в качестве рекомендации ограничить вес чиновников сотней килограммов. По мнению Жириновского, люди с лишним весом требуют от государства больших расходов, "в это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают".
https://ria.ru/20210212/pravila-1597247800.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581974456_53:0:1388:1001_1920x0_80_0_0_03a555bda509f9a14ce14248168dd19c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лдпр, владимир жириновский, общество

Жириновский рассказал, как правильно питаться

17:02 25.02.2021 (обновлено: 17:07 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛидер ЛДПР Владимир Жириновский
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал россиян не есть много, чтобы потом не страдать от лишнего веса, а также рассказал о рационе, которого он придерживается.
"Питание – не надо переедать, тогда вам лень будет что-либо делать, полуголодным (надо) быть. Вот я меню даю: (ем) четыре раза в день, три мало. Вот завтрак: яичко – четыре минуты варить, кашки немного, творожок, какой-то пудинг, запеканочка, чуть-чуть. Стакан чая или кофе. Вся пища должна войти в один большой стакан. Вот и все, достаточно на завтрак. А если вы там съедите сковородку сосисок с яйцами, бекон какой-то, да еще что-то, да кашу там полкастрюли – надо немного", - сказал Жириновский в ходе общения на площадке Clubhouse.
"Первый обед в 11 часов: борщ, суп, солянка – что-то такое, один кусочек хлеба в день с первым блюдом, салат можно. Второе блюдо: кусочек хлеба и кусочек мяса и еще что-то такое – пельмени, вареники, и вечером ужин легкий. Немного надо кушать, понимаете? <...> А когда видите, что вес растет, – это все банкеты ваши, застолья ваши, сидят, едят, едят", - продолжил политик.
Ранее Жириновский предложил в качестве рекомендации ограничить вес чиновников сотней килограммов. По мнению Жириновского, люди с лишним весом требуют от государства больших расходов, "в это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают".
Сбалансированное питание - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 17:11
Врач рассказал о правилах питания, продлевающих жизнь
 
ЛДПРВладимир ЖириновскийОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:50Звезда "Ворониных" раскрыла зарплаты российских актеров
05:45Глава Пентагона рассказал подробности нанесенного в Сирии удара
05:42Названы сроки процедуры одобрения вакцины "Спутник V" в Евросоюзе
05:27Эксперты рассказали, как вывести финансовую пирамиду на чистую воду
05:04Amnesty International обвинила эритрейских военных в массовом убийстве
04:56Пушков назвал условие начала развала НАТО
04:39Покинувшие КНДР на самодельной дрезине дипломаты вылетели в Москву
04:10Климатолог объяснил, почему зима оказалась холодной
04:04Спрогнозирована безработица в России в 2022 году
03:54Экс-начальнице хабаровского отделения Почты России грозит срок за хищение
03:54Продажи музыки Daft Punk резко возросли после объявления о распаде дуэта
03:49Врачи объяснили, что делать заболевшим после первой прививки от COVID-19
03:41Эпидемиолог оценила динамику заболеваемости COVID-19 в России
03:38Водителей предупредили о неожиданной опасности оттепели для автомобиля
03:36Пентагон назвал цель удара США по Сирии
03:31Исследование показало, сколько россиян готовы вакцинироваться от COVID-19
03:22Эксперт оценил разрушительное влияние майнинга биткоина на климат
03:16Роскосмос допустил возможность создания Российской орбитальной станции
03:15Адвокат рассказал, как мошенники наживаются на ипотечниках
03:11В Приморье полиция остановила пьяного водителя стрельбой в воздух
Лента новостейМолния