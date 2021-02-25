https://ria.ru/20210225/patriarkh-1598915543.html

В РПЦ ответили на вопрос об отношении патриарха Кирилла к единоборствам

В РПЦ ответили на вопрос об отношении патриарха Кирилла к единоборствам

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в принципе, не имеет ничего против единоборств, боевых искусств, и даже принимал непосредственное участие в подготовке... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T13:36

2021-02-25T13:36

2021-02-25T13:41

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

владимир легойда

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

япония

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в принципе, не имеет ничего против единоборств, боевых искусств, и даже принимал непосредственное участие в подготовке книги на эту тему, сообщил в четверг на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Отвечая на вопрос о том, каково отношение патриарха к единоборствам, глава синодального отдела заметил, что это "лучше у святейшего патриарха спрашивать", однако, добавил Легойда, "в 2012 году вышла книга "И вечный бой", которая затрагивает и тему единоборств".В сентябре 2012 года в Токио состоялась презентация книги на японском языке "И вечный бой", издание рассказывает об искусстве борьбы самбо и дзюдо. Одним из авторов издания выступил предстоятель Русской православной церкви, который тогда же совершал поездку по Японии. Книга включает, в частности, диалоги патриарха с известным тренером и мастером единоборств Анатолием Хлопецким, записанные в бытность главы РПЦ митрополитом Смоленским и Калининградским."Святейший патриарх принимал непосредственное отношение в подготовке этого издания. Я знаю и, что со многими спортсменами святейший патриарх встречается, и с Олимпийской сборной регулярно молебны проходят... У нас есть и патриарший турнир по русскому хоккею. Ну, и <...> святейший патриарх находится в прекрасной физической форме – все это, в совокупности, является ответом на ваш вопрос", - сказал Легойда на просьбу ведущей брифинга прокомментировать отношение патриарха к боевым искусствам.В целом он заметил, что, хотя Церковь и единоборства – это "разновеликие понятия и величины", однако "христианство, в отличие от многих других религиозных течений, никогда не противопоставляло тело и дух, никогда не относилась к физической стороне жизни с презрением". Встречающаяся позиция, утверждающая обратное, отметил Легойда, является псевдохристианской.В качестве положительного примера он привел знаменитого спортсмена, неоднократного чемпиона мира по смешанным боевым искусствам и верующего человека Федора Емельяненко, который, "будучи примером для миллионов людей", "демонстрирует спокойную силу, мудрость и понимание главного в жизни".Онлайн-конференция в МИА "Россия сегодня" была посвящена теме "Церковь и единоборства: к 150-летию православной миссии святого Николая Японского". В ходе мероприятия состоялась презентация проекта телеканала "Спас" "Движение вверх" - документального сериала о спортсменах-подростках и о том, как путь к спортивной карьере помогает им совершить духовный подвиг.Проект "Движение вверх", премьера которого состоится 27 февраля, снимался в рамках празднования 150-летия православной миссии в Японии. По словам авторов проекта, это также и попытка осмыслить уникальный миссионерский подвиг святого равноапостольного Николая Японского, пришедшего 150 лет назад в Страну восходящего солнца с проповедью православия и ставшего на этом пути настоящим "православным самураем".

https://ria.ru/20110406/361700730.html

https://ria.ru/20170426/1493193469.html

https://ria.ru/20190628/1556019847.html

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, япония