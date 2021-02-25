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ВС Армении подчиняются народу и премьеру, заявил Пашинян
ВС Армении подчиняются народу и премьеру, заявил Пашинян
Армянский премьер Никол Пашинян, вышедший к своим сторонникам на площади Республики в Ереване, заявил, что Армения подчиняется народу и премьер-министру. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T13:00
2021-02-25T13:00
2021-02-25T14:08
ситуация в армении
никол пашинян
армен саркисян
ереван
армения
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ЕРЕВАН, 25 фев – РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян, вышедший к своим сторонникам на площади Республики в Ереване, заявил, что Армения подчиняется народу и премьер-министру.Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Премьер сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
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ситуация в армении, никол пашинян, армен саркисян, ереван, армения, в мире