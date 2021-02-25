https://ria.ru/20210225/pamyatnik-dzerzhinskomu-mozhet-snova-okazatsya-na-lubyanke-1598906194.html
Памятник Дзержинскому может снова оказаться на Лубянке
Памятник Дзержинскому может снова оказаться на Лубянке
Началось голосование по возвращению Железного Феликса на Лубянскую площадь. Оно продлится до 5 марта на платформе "Активный гражданин". Результаты опроса направят в Мосгордуму и мэрию. За восстановление памятника выступили писатели и журналисты. Противники предложили заменить его на Александра Невского.
2021-02-25T12:56
2021-02-25T12:56
2021-02-25T12:57
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Памятник Дзержинскому может снова оказаться на Лубянке
Началось голосование по возвращению Железного Феликса на Лубянскую площадь. Оно продлится до 5 марта на платформе «Активный гражданин». Результаты опроса направят в Мосгордуму и мэрию. За восстановление памятника выступили писатели и журналисты. Противники предложили заменить его на Александра Невского.
2021-02-25T12:56
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Памятник Дзержинскому может снова оказаться на Лубянке
Началось голосование по возвращению Железного Феликса на Лубянскую площадь. Оно продлится до 5 марта на платформе "Активный гражданин". Результаты опроса направят в Мосгордуму и мэрию. За восстановление памятника выступили писатели и журналисты. Противники предложили заменить его на Александра Невского.
2021-02-25T12:56
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Памятник Дзержинскому может снова оказаться на Лубянке
12:56 25.02.2021 (обновлено: 12:57 25.02.2021)
Началось голосование по возвращению Железного Феликса на Лубянскую площадь. Оно продлится до 5 марта на платформе "Активный гражданин". Результаты опроса направят в Мосгордуму и мэрию. За восстановление памятника выступили писатели и журналисты. Противники предложили заменить его на Александра Невского.