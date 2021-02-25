Памятник Дзержинскому может снова оказаться на Лубянке

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Началось голосование по возвращению Железного Феликса на Лубянскую площадь. Оно продлится до 5 марта на платформе "Активный гражданин". Результаты опроса направят в Мосгордуму и мэрию. За восстановление памятника выступили писатели и журналисты. Противники предложили заменить его на Александра Невского.