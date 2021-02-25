Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210225/osuzhdennyy-1598977124.html
Сбежавший осужденный пришел на свидание с "девушкой" и попал в колонию
Сбежавший осужденный пришел на свидание с "девушкой" и попал в колонию
В Свердловской области сотрудники ФСИН в течение месяца переписывались от имени девушки со скрывшимся от надзора заключенным, чтобы пригласить его на свидание и РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T17:54
2021-02-25T23:57
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
свердловская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150598/63/1505986396_0:174:3024:1875_1920x0_80_0_0_62403c6d812a916826e85a74a07c6b2a.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 фев — РИА Новости. В Свердловской области сотрудники ФСИН в течение месяца переписывались от имени девушки со скрывшимся от надзора заключенным, чтобы пригласить его на свидание и задержать.Об этом сообщило ГУ ФСИН по региону.Как рассказали в ведомстве, некий Б. украл сотовый телефон, Качканарский городской суд признал его виновным в грабеже и приговорил к исправительным работам с удержанием пяти процентов в доход государства.Осужденный скрылся от контроля инспекции и не проживал по указанному в личном деле адресу.Материалы передали в отдел розыска. Его сотрудники нашли аккаунт Б. во "ВКонтакте", зарегистрировались там под женским именем и начали переписываться с осужденным.В переписке мужчина хвастал своими роликами в TikTok. Сотрудники отдела розыска вели с ним переписку целый месяц, после чего осужденный пригласил "девушку" приехать к нему в гости в село Некрасово Белоярского района.
https://ria.ru/20210117/znakomstva-1593363895.html
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150598/63/1505986396_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_eef26526341359e2831ab29ab3c98a19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), свердловская область, происшествия

Сбежавший осужденный пришел на свидание с "девушкой" и попал в колонию

17:54 25.02.2021 (обновлено: 23:57 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть "Вконтакте"
Социальная сеть Вконтакте - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 фев — РИА Новости. В Свердловской области сотрудники ФСИН в течение месяца переписывались от имени девушки со скрывшимся от надзора заключенным, чтобы пригласить его на свидание и задержать.
Об этом сообщило ГУ ФСИН по региону.
Как рассказали в ведомстве, некий Б. украл сотовый телефон, Качканарский городской суд признал его виновным в грабеже и приговорил к исправительным работам с удержанием пяти процентов в доход государства.
Осужденный скрылся от контроля инспекции и не проживал по указанному в личном деле адресу.
Материалы передали в отдел розыска. Его сотрудники нашли аккаунт Б. во "ВКонтакте", зарегистрировались там под женским именем и начали переписываться с осужденным.
В переписке мужчина хвастал своими роликами в TikTok. Сотрудники отдела розыска вели с ним переписку целый месяц, после чего осужденный пригласил "девушку" приехать к нему в гости в село Некрасово Белоярского района.

"Но, к сожалению, на автобусной остановке, куда он пришел встречать возлюбленную, его ждало разочарование: вместо нее приехали оперативники, которые его задержали. Физическая сила и специальные средства в ходе задержания не применялись. Наказание в виде исправительных работ будет заменено шестью месяцами лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — заключили в ведомстве.

Девушка с телефоном на кровати - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
17 января, 02:12
Психолог рассказал, как обнаружить обман на сайте знакомств
 
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Свердловская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:50Звезда "Ворониных" раскрыла зарплаты российских актеров
05:45Министр обороны США раскрыл подробности нанесенного по Сирии удара
05:42Названы сроки процедуры одобрения вакцины "Спутник V" в Евросоюзе
05:27Эксперты рассказали, как вывести финансовую пирамиду на чистую воду
05:04Amnesty International обвинила эритрейских военных в массовом убийстве
04:56Пушков назвал условие начала развала НАТО
04:39Покинувшие КНДР на самодельной дрезине дипломаты вылетели в Москву
04:10Климатолог объяснил, почему зима оказалась холодной
04:04Спрогнозирована безработица в России в 2022 году
03:54Экс-начальнице хабаровского отделения Почты России грозит срок за хищение
03:54Продажи музыки Daft Punk резко возросли после объявления о распаде дуэта
03:49Врачи объяснили, что делать заболевшим после первой прививки от COVID-19
03:41Эпидемиолог оценила динамику заболеваемости COVID-19 в России
03:38Водителей предупредили о неожиданной опасности оттепели для автомобиля
03:36Пентагон назвал цель удара США по Сирии
03:31Исследование показало, сколько россиян готовы вакцинироваться от COVID-19
03:22Эксперт оценил разрушительное влияние майнинга биткоина на климат
03:16Роскосмос допустил возможность создания Российской орбитальной станции
03:15Адвокат рассказал, как мошенники наживаются на ипотечниках
03:11В Приморье полиция остановила пьяного водителя стрельбой в воздух
Лента новостейМолния