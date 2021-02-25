https://ria.ru/20210225/osuzhdennyy-1598977124.html

Сбежавший осужденный пришел на свидание с "девушкой" и попал в колонию

Сбежавший осужденный пришел на свидание с "девушкой" и попал в колонию

В Свердловской области сотрудники ФСИН в течение месяца переписывались от имени девушки со скрывшимся от надзора заключенным, чтобы пригласить его на свидание и РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T17:54

2021-02-25T17:54

2021-02-25T23:57

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

свердловская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 фев — РИА Новости. В Свердловской области сотрудники ФСИН в течение месяца переписывались от имени девушки со скрывшимся от надзора заключенным, чтобы пригласить его на свидание и задержать.Об этом сообщило ГУ ФСИН по региону.Как рассказали в ведомстве, некий Б. украл сотовый телефон, Качканарский городской суд признал его виновным в грабеже и приговорил к исправительным работам с удержанием пяти процентов в доход государства.Осужденный скрылся от контроля инспекции и не проживал по указанному в личном деле адресу.Материалы передали в отдел розыска. Его сотрудники нашли аккаунт Б. во "ВКонтакте", зарегистрировались там под женским именем и начали переписываться с осужденным.В переписке мужчина хвастал своими роликами в TikTok. Сотрудники отдела розыска вели с ним переписку целый месяц, после чего осужденный пригласил "девушку" приехать к нему в гости в село Некрасово Белоярского района.

https://ria.ru/20210117/znakomstva-1593363895.html

свердловская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), свердловская область, происшествия