https://ria.ru/20210225/osuzhdennyy-1598977124.html
Сбежавший осужденный пришел на свидание с "девушкой" и попал в колонию
Сбежавший осужденный пришел на свидание с "девушкой" и попал в колонию
В Свердловской области сотрудники ФСИН в течение месяца переписывались от имени девушки со скрывшимся от надзора заключенным, чтобы пригласить его на свидание и РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T17:54
2021-02-25T17:54
2021-02-25T23:57
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
свердловская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 фев — РИА Новости. В Свердловской области сотрудники ФСИН в течение месяца переписывались от имени девушки со скрывшимся от надзора заключенным, чтобы пригласить его на свидание и задержать.Об этом сообщило ГУ ФСИН по региону.Как рассказали в ведомстве, некий Б. украл сотовый телефон, Качканарский городской суд признал его виновным в грабеже и приговорил к исправительным работам с удержанием пяти процентов в доход государства.Осужденный скрылся от контроля инспекции и не проживал по указанному в личном деле адресу.Материалы передали в отдел розыска. Его сотрудники нашли аккаунт Б. во "ВКонтакте", зарегистрировались там под женским именем и начали переписываться с осужденным.В переписке мужчина хвастал своими роликами в TikTok. Сотрудники отдела розыска вели с ним переписку целый месяц, после чего осужденный пригласил "девушку" приехать к нему в гости в село Некрасово Белоярского района.
https://ria.ru/20210117/znakomstva-1593363895.html
свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), свердловская область, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 фев — РИА Новости.
В Свердловской области
сотрудники ФСИН
в течение месяца переписывались от имени девушки со скрывшимся от надзора заключенным, чтобы пригласить его на свидание и задержать.
Об этом сообщило ГУ ФСИН по региону.
Как рассказали в ведомстве, некий Б. украл сотовый телефон, Качканарский городской суд признал его виновным в грабеже и приговорил к исправительным работам с удержанием пяти процентов в доход государства.
Осужденный скрылся от контроля инспекции и не проживал по указанному в личном деле адресу.
Материалы передали в отдел розыска. Его сотрудники нашли аккаунт Б. во "ВКонтакте", зарегистрировались там под женским именем и начали переписываться с осужденным.
В переписке мужчина хвастал своими роликами в TikTok. Сотрудники отдела розыска вели с ним переписку целый месяц, после чего осужденный пригласил "девушку" приехать к нему в гости в село Некрасово Белоярского района
.
"Но, к сожалению, на автобусной остановке, куда он пришел встречать возлюбленную, его ждало разочарование: вместо нее приехали оперативники, которые его задержали. Физическая сила и специальные средства в ходе задержания не применялись. Наказание в виде исправительных работ будет заменено шестью месяцами лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — заключили в ведомстве.