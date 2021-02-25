https://ria.ru/20210225/oruzhie-1598888730.html

Французское СМИ раскритиковало европейские стереотипы о российском оружии

Французское СМИ раскритиковало европейские стереотипы о российском оружии

Руководство Европы затерялось между незнанием недавних событий и застарелыми стереотипами, пишет Ксавье Рофе в французском издании Atlantico. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T11:38

2021-02-25T11:38

2021-02-25T23:50

россия

су-24

нато

польша

москва

европа

сирия

безопасность

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Руководство Европы затерялось между незнанием недавних событий и застарелыми стереотипами, пишет Ксавье Рофе в французском издании Atlantico.Автор привел в пример Россию и ее военный потенциал: по его словам, ленивая европейская общественность "сонно покоится на удобном представлении о ржавых российских танках и ядерных ракетах в полуразвалившихся ангарах".Однако, как подчеркнул Рофе, эксперты на протяжении десяти лет видят иную картину, поэтому он предложил рассмотреть российский арсенал, который, по его словам, более высокотехнологичный, чем кажется на первый взгляд.Автор напомнил об организованной Польшей в конце прошлого года симуляции боевых действий, которая шокировала Варшаву."На первой неделе войны с Россией "польская армия прекратила бы существование", потеряв от 60 до 80 процентов личного состава и техники", — пишет Рофе.Эксперты объяснили это тем, что Москва за последние десятилетия разработала высокотехнологичный арсенал "на грани научной фантастики". При этом специалисты утверждают, что аналогов этого вооружения у Германии, Франции и Великобритании нет.Так, автор привел в пример ситуацию, возникшую в Черном море в апреле 2014 года: бомбардировщик Су-24 с комплексом "Хибины" пролетел над эсминцем "Дональдом Куком" — в итоге "электронный мозг" корабля умер. Похожая ситуация произошла с двумя французскими фрегатами в 2018 году. Прибытие российских сил в Сирию, как пишет Рофе, изменило всю расстановку сил. Так, средства радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" создали для средств НАТО непроницаемый пузырь, а радары, связь со спутниками-шпионами, сотовая связь, Wi-Fi перестали работать.По его словам, такие "невидимые щиты", как "Москву-4", "Ртуть-БМ", "Инфауна", не дают увидеть, как взлетают и приземляются самолеты.Боевые сухопутные роботы типа "Уран-9" автор назвал "жемчужиной российского арсенала": они созданы для разведки, а также огневой поддержки и ликвидации целей. Кроме того, роботы могут нести ракеты, пулемет, пушку и огнемет. Управлять "Ураном-9" можно удаленно. Кроме того, Рофе напомнил о существовании роботизированных комплексов "Платформа М" и "Арго" , боевого робота "Нерехта", а также подводного робота "Гном".Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210221/nato-1598512233.html

https://ria.ru/20210225/flot-1598741631.html

россия

польша

москва

европа

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, су-24, нато, польша, москва, европа, сирия, безопасность