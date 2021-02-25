https://ria.ru/20210225/oppozitsiya-1598940298.html

Армянская оппозиция заявила о планах Пашиняна арестовать генералов

Армянская оппозиция заявила о планах Пашиняна арестовать генералов

Представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян заявил на митинге в Ереване, что премьер Армении Никол Пашинян может готовить аресты генералов, РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T15:23

2021-02-25T15:23

2021-02-25T15:46

ситуация в армении

никол пашинян

армен саркисян

юрий хачатуров

одкб

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 25 фев – РИА Новости. Представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян заявил на митинге в Ереване, что премьер Армении Никол Пашинян может готовить аресты генералов, и призвал не допустить этого.Присоединившийся к протестующим экс-генсек ОДКБ Юрий Хачатуров назвал такие возможные попытки "идиотизмом". "Этих людей просто свяжут и приведут сюда", - считает Хачатуров.В четверг в Ереване проходят акции сторонников и противников премьера Армении. Периодически между ними происходили столкновения.Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".

https://ria.ru/20210225/genshtab-1598926771.html

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Ереванцы поют гимн ВС Армении на площади Свободы На площади Свободы в Ереване оппозиция поет гимн ВС Армении. Так собравшиеся поддерживают требование Генштаба страны об отставке премьера. 2021-02-25T15:23 true PT0M38S

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ситуация в армении, никол пашинян, армен саркисян, юрий хачатуров, одкб, ереван, армения, в мире