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Депутат уточнил, что обыски проходили рядом с офисом партии Медведчука
Депутат уточнил, что обыски проходили рядом с офисом партии Медведчука
Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Черный уточнил, что обыски и задержания были не в офисе партии, а рядом с ним. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T21:47
2021-02-25T21:47
оппозиционная платформа - за жизнь
верховная рада украины
киев
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в мире
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Черный уточнил, что обыски и задержания были не в офисе партии, а рядом с ним.Ранее издание "Страна.UA" сообщило, что силовики проводят обыски и задержания в офисе "Оппозиционной платформа - За жизнь" в Киеве.По его словам, полиция прибыла к офису партии для проверки компании "Шторм", которая охраняет офис."Дело в том, что сегодня в Киеве было происшествие, в котором был задействован автобус, который был похож на тот автобус, которым пользуется охранная кампания "Шторм". Вот автобус здесь находится, и невооруженным глазом можно понять, что это разные автобусы. Однако полиция приехала к нам сюда, по нашему адресу, задержала сотрудников компании "Шторм", и уже два часа они находятся возле автобуса. Ожидаем следственно-оперативную группу", - добавил он.
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оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины, киев, украина, в мире

Депутат уточнил, что обыски проходили рядом с офисом партии Медведчука

21:47 25.02.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Черный уточнил, что обыски и задержания были не в офисе партии, а рядом с ним.
Ранее издание "Страна.UA" сообщило, что силовики проводят обыски и задержания в офисе "Оппозиционной платформа - За жизнь" в Киеве.

"Никаких обысков в помещениях "Оппозиционной платформы – За жизнь", в помещениях депутатов нашей фракции нет", - сказал он в четверг в эфире телеканала "112 Украина" на YouTube.

По его словам, полиция прибыла к офису партии для проверки компании "Шторм", которая охраняет офис.
"Дело в том, что сегодня в Киеве было происшествие, в котором был задействован автобус, который был похож на тот автобус, которым пользуется охранная кампания "Шторм". Вот автобус здесь находится, и невооруженным глазом можно понять, что это разные автобусы. Однако полиция приехала к нам сюда, по нашему адресу, задержала сотрудников компании "Шторм", и уже два часа они находятся возле автобуса. Ожидаем следственно-оперативную группу", - добавил он.
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