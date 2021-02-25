https://ria.ru/20210225/obyski-1599010543.html

Депутат уточнил, что обыски проходили рядом с офисом партии Медведчука

Депутат уточнил, что обыски проходили рядом с офисом партии Медведчука

Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Черный уточнил, что обыски и задержания были не в офисе партии, а рядом с ним. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T21:47

2021-02-25T21:47

2021-02-25T21:47

оппозиционная платформа - за жизнь

верховная рада украины

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Черный уточнил, что обыски и задержания были не в офисе партии, а рядом с ним.Ранее издание "Страна.UA" сообщило, что силовики проводят обыски и задержания в офисе "Оппозиционной платформа - За жизнь" в Киеве.По его словам, полиция прибыла к офису партии для проверки компании "Шторм", которая охраняет офис."Дело в том, что сегодня в Киеве было происшествие, в котором был задействован автобус, который был похож на тот автобус, которым пользуется охранная кампания "Шторм". Вот автобус здесь находится, и невооруженным глазом можно понять, что это разные автобусы. Однако полиция приехала к нам сюда, по нашему адресу, задержала сотрудников компании "Шторм", и уже два часа они находятся возле автобуса. Ожидаем следственно-оперативную группу", - добавил он.

https://ria.ru/20210224/ukraina-1598832648.html

киев

украина

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оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины, киев, украина, в мире