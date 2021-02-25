https://ria.ru/20210225/obysk-1599007959.html

Депутат Рады назвал обыски у офиса партии Медведчука давлением

Депутат Рады назвал обыски у офиса партии Медведчука давлением

Девять человек задержаны в ходе обысков автобуса охранной фирмы у офиса партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Киеве, сообщил депутат Верховной рады Илья РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T21:17

2021-02-25T21:17

2021-02-25T22:29

россия

тарас козак

страна.ua

илья кива

112 украина

владимир зеленский

киев

в мире

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 25 фев – РИА Новости. Девять человек задержаны в ходе обысков автобуса охранной фирмы у офиса партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Киеве, сообщил депутат Верховной рады Илья Кива.Ранее издание "Страна.UA" сообщило об обысках и задержаниях в офисе "Оппозиционной платформы - За жизнь" в Киеве. Депутат Рады от "Оппозиционной платформы" Виктор Черный уточнил, что обыски и задержания были не в офисе партии, а рядом с ним.По его словам, "девять человек задержаны".Как сообщила пресс-служба Нацполиции Киева, инцидент с автобусом произошел днем на Ямской улице. По данным силовиков, неизвестные приехали к строительной площадке и начали стрелять в воздух, после чего скрылись, пострадавших нет.Возбуждено дело по статье "хулиганство". Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.Президент Украины Владимир Зеленский 19 ноября ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список попали глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.В начале февраля Зеленский ввел в действие еще одно решение СНБО о санкциях на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами.Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.Среди ограничений в отношении телеканалов - блокировка активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, аннулирование лицензий. Также им запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.

https://ria.ru/20210204/ukraina-1595906917.html

https://ria.ru/20210116/sanktsii-1593220794.html

https://ria.ru/20210214/google-1597319129.html

https://ria.ru/20201028/ukraina-1581790058.html

россия

киев

украина

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россия, тарас козак, страна.ua, илья кива, 112 украина , владимир зеленский, киев, в мире, оппозиционная платформа - за жизнь, украина