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Депутат Рады назвал обыски у офиса партии Медведчука давлением
Депутат Рады назвал обыски у офиса партии Медведчука давлением
Девять человек задержаны в ходе обысков автобуса охранной фирмы у офиса партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Киеве, сообщил депутат Верховной рады Илья РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T21:17
2021-02-25T22:29
россия
тарас козак
страна.ua
илья кива
112 украина
владимир зеленский
киев
в мире
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 25 фев – РИА Новости. Девять человек задержаны в ходе обысков автобуса охранной фирмы у офиса партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Киеве, сообщил депутат Верховной рады Илья Кива.Ранее издание "Страна.UA" сообщило об обысках и задержаниях в офисе "Оппозиционной платформы - За жизнь" в Киеве. Депутат Рады от "Оппозиционной платформы" Виктор Черный уточнил, что обыски и задержания были не в офисе партии, а рядом с ним.По его словам, "девять человек задержаны".Как сообщила пресс-служба Нацполиции Киева, инцидент с автобусом произошел днем на Ямской улице. По данным силовиков, неизвестные приехали к строительной площадке и начали стрелять в воздух, после чего скрылись, пострадавших нет.Возбуждено дело по статье "хулиганство". Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.Президент Украины Владимир Зеленский 19 ноября ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список попали глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.В начале февраля Зеленский ввел в действие еще одно решение СНБО о санкциях на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами.Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.Среди ограничений в отношении телеканалов - блокировка активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, аннулирование лицензий. Также им запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
https://ria.ru/20210204/ukraina-1595906917.html
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россия, тарас козак, страна.ua, илья кива, 112 украина , владимир зеленский, киев, в мире, оппозиционная платформа - за жизнь, украина

Депутат Рады назвал обыски у офиса партии Медведчука давлением

21:17 25.02.2021 (обновлено: 22:29 25.02.2021)
 
© Фото : Верховная рада Украины/Олег ФедонюкДепутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Фото : Верховная рада Украины/Олег Федонюк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 25 фев – РИА Новости. Девять человек задержаны в ходе обысков автобуса охранной фирмы у офиса партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Киеве, сообщил депутат Верховной рады Илья Кива.
Ранее издание "Страна.UA" сообщило об обысках и задержаниях в офисе "Оппозиционной платформы - За жизнь" в Киеве. Депутат Рады от "Оппозиционной платформы" Виктор Черный уточнил, что обыски и задержания были не в офисе партии, а рядом с ним.
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"Якобы прошла ориентировка по отношению к автобусу, который арендован охранной структурой "Шторм", с которой у "Оппозиционной платформы - За жизнь" заключен договор на обеспечение охраны… Якобы этот автобус и те люди, которые в нем находились, участвовали в каких-то хулиганских действиях, которые произошли сегодня в Киеве. Мы с полной ответственностью заявляем, что данный автобус не причастен ни к каким правонарушениям, и те люди, которые в нем находились, - ни к каким преступлениям", - сказал Кива в эфире телеканала "112 Украина", видео депутат опубликовал в Facebook.

По его словам, "девять человек задержаны".

"На самом деле произошла ситуация, в которой пытаются дискредитировать и оказывать давление на "Оппозиционную платформу - за жизнь", вторую парламентскую фракцию. Это системная работа власти", - заявил Кива.

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Как сообщила пресс-служба Нацполиции Киева, инцидент с автобусом произошел днем на Ямской улице. По данным силовиков, неизвестные приехали к строительной площадке и начали стрелять в воздух, после чего скрылись, пострадавших нет.

"В ходе проведения специальной полицейской операции правоохранители задержали два автомобиля, на которых скрылись злоумышленники с места происшествия. Одну из машин полицейские задержали на территории столицы, а другую за пределами Киева задержали наряды полиции Киевской области. С лицами, которые в них находились проводятся процессуальные действия и устанавливается их причастность к совершению вышеуказанных событий", - сообщается на сайте.

Возбуждено дело по статье "хулиганство". Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
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В начале февраля Зеленский ввел в действие еще одно решение СНБО о санкциях на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами.
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Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
Среди ограничений в отношении телеканалов - блокировка активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, аннулирование лицензий. Также им запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
 
РоссияТарас КозакСтрана.uaИлья Кива112 УкраинаВладимир ЗеленскийКиевВ миреОппозиционная платформа - За жизньУкраина
 
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