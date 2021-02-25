https://ria.ru/20210225/novorozhdennogo-medvezhonka-sirotu-vykhazhivayut-v-primore-1598969671.html

Новорожденного медвежонка-сироту выхаживают в Приморье

Новорожденного медвежонка-сироту выхаживают в Приморье

Сотрудники центра реабилитации животных в Приморье выхаживают новорожденного детеныша гималайского медведя. Малыша бросила мать после того, как берлогу в лесу случайно разрушил прохожий. Медведица напала на человека, а потом скрылась в чаще. Из-за зимы у нее не проснулся материнский инстинкт, поэтому заботу о детеныше взяли на себя люди.

2021-02-25T17:22

2021-02-25T17:22

2021-02-25T17:22

медведь

природа

животные

видео

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По словам работников реабилитационного центра, малыш находится в удовлетворительном состоянии. Пока у него стресс, он затаивается и плохо кушает, но его приучают к соске, и угрозы для жизни и здоровья нет. На волю подрощенного зверя выпустят в следующем году.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новорожденного медвежонка-сироту выхаживают в Приморье Сотрудники центра реабилитации тигров и других животных в Приморье выхаживают новорожденного детеныша гималайского медведя. Малыша бросила мать после того, как берлогу в лесу случайно разрушил прохожий. Медведица напала на человека, а потом скрылась в чаще. Из-за зимы у нее не проснулся материнский инстинкт, поэтому заботу о детеныше взяли на себя люди. По словам работников реабилитационного центра, малыш находится в удовлетворительном состоянии. Пока у него стресс, он затаивается и плохо кушает, но его приучают к соске, и угрозы для жизни и здоровья нет. На волю подрощенного зверя выпустят в следующем году. 2021-02-25T17:22 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, медведь, природа, животные, видео