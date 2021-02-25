https://ria.ru/20210225/novorozhdennogo-medvezhonka-sirotu-vykhazhivayut-v-primore-1598969671.html
Новорожденного медвежонка-сироту выхаживают в Приморье
Новорожденного медвежонка-сироту выхаживают в Приморье
Сотрудники центра реабилитации животных в Приморье выхаживают новорожденного детеныша гималайского медведя. Малыша бросила мать после того, как берлогу в лесу случайно разрушил прохожий. Медведица напала на человека, а потом скрылась в чаще. Из-за зимы у нее не проснулся материнский инстинкт, поэтому заботу о детеныше взяли на себя люди.
2021-02-25T17:22
2021-02-25T17:22
2021-02-25T17:22
медведь
природа
животные
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598968221_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_48a3fefb2f83c181c619f45e293746a5.jpg
По словам работников реабилитационного центра, малыш находится в удовлетворительном состоянии. Пока у него стресс, он затаивается и плохо кушает, но его приучают к соске, и угрозы для жизни и здоровья нет. На волю подрощенного зверя выпустят в следующем году.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598968221_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_803201ec05ceabfa3b774e66c2528f2b.jpg
Новорожденного медвежонка-сироту выхаживают в Приморье
Сотрудники центра реабилитации тигров и других животных в Приморье выхаживают новорожденного детеныша гималайского медведя. Малыша бросила мать после того, как берлогу в лесу случайно разрушил прохожий. Медведица напала на человека, а потом скрылась в чаще. Из-за зимы у нее не проснулся материнский инстинкт, поэтому заботу о детеныше взяли на себя люди. По словам работников реабилитационного центра, малыш находится в удовлетворительном состоянии. Пока у него стресс, он затаивается и плохо кушает, но его приучают к соске, и угрозы для жизни и здоровья нет. На волю подрощенного зверя выпустят в следующем году.
2021-02-25T17:22
true
PT1M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, медведь, природа, животные, видео
Новорожденного медвежонка-сироту выхаживают в Приморье
Сотрудники центра реабилитации животных в Приморье выхаживают новорожденного детеныша гималайского медведя. Малыша бросила мать после того, как берлогу в лесу случайно разрушил прохожий. Медведица напала на человека, а потом скрылась в чаще. Из-за зимы у нее не проснулся материнский инстинкт, поэтому заботу о детеныше взяли на себя люди.
2021-02-25T17:22
true
PT1M00S
Новорожденного медвежонка-сироту выхаживают в Приморье
Сотрудники центра реабилитации животных в Приморье выхаживают новорожденного детеныша гималайского медведя. Малыша бросила мать после того, как берлогу в лесу случайно разрушил прохожий. Медведица напала на человека, а потом скрылась в чаще. Из-за зимы у нее не проснулся материнский инстинкт, поэтому заботу о детеныше взяли на себя люди.