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Директора Норильской обогатительной фабрики отправили под домашний арест
Директора Норильской обогатительной фабрики отправили под домашний арест
Норильский городской суд отправил под домашний арест до 20 апреля директора Норильской обогатительной фабрики Александра Цымбала, который был задержан после... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T15:27
2021-02-25T15:47
обрушение на фабрике в норильске
красноярский краевой суд
происшествия
норильск
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КРАСНОЯРСК, 25 фев - РИА Новости. Норильский городской суд отправил под домашний арест до 20 апреля директора Норильской обогатительной фабрики Александра Цымбала, который был задержан после гибели трех рабочих, сообщили журналистам в Красноярском краевом суде.В субботу, 20 февраля в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике (входит в дочернюю компанию "Норникеля" "Медвежий ручей") произошло обрушение. Площадь обрушения составила порядка 1 тысячи квадратных метров. В результате ЧП погибли трое рабочих, еще пятеро были госпитализированы.Как считает следствие, директор Норильской обогатительной фабрики знал об аварийном и ограниченно-работоспособном состоянии элементов здания дробильного цеха, при этом не принял мер по приостановлению работ, производящихся с нарушением требований промышленной безопасности.Ранее Норильский городской суд избрал меру пресечения еще двум фигурантам – главному инженеру Управления обогатительной фабрики ООО "Медвежий ручей" Илье Ананко и начальнику отдела по техническому надзору Норильской обогатительной фабрики ООО "Медвежий ручей" Константину Василенко. Оба были арестованы на 2 месяца - по 19 апреля включительно.
https://ria.ru/20210220/norilsk-1598328168.html
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обрушение на фабрике в норильске, красноярский краевой суд, происшествия, норильск

Директора Норильской обогатительной фабрики отправили под домашний арест

15:27 25.02.2021 (обновлено: 15:47 25.02.2021)
 
© РИА Новости / СК РФПоследствия обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике
Последствия обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / СК РФ
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КРАСНОЯРСК, 25 фев - РИА Новости. Норильский городской суд отправил под домашний арест до 20 апреля директора Норильской обогатительной фабрики Александра Цымбала, который был задержан после гибели трех рабочих, сообщили журналистам в Красноярском краевом суде.
В субботу, 20 февраля в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике (входит в дочернюю компанию "Норникеля" "Медвежий ручей") произошло обрушение. Площадь обрушения составила порядка 1 тысячи квадратных метров. В результате ЧП погибли трое рабочих, еще пятеро были госпитализированы.
Представитель СК РФ на месте обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
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"Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток, по 20.04.2021 года включительно с установлением ряда запретов", - говорится в сообщении.

Как считает следствие, директор Норильской обогатительной фабрики знал об аварийном и ограниченно-работоспособном состоянии элементов здания дробильного цеха, при этом не принял мер по приостановлению работ, производящихся с нарушением требований промышленной безопасности.
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Ранее Норильский городской суд избрал меру пресечения еще двум фигурантам – главному инженеру Управления обогатительной фабрики ООО "Медвежий ручей" Илье Ананко и начальнику отдела по техническому надзору Норильской обогатительной фабрики ООО "Медвежий ручей" Константину Василенко. Оба были арестованы на 2 месяца - по 19 апреля включительно.
 
Обрушение на фабрике в НорильскеКрасноярский краевой судПроисшествияНорильск
 
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