https://ria.ru/20210225/norilsk-1598941220.html

Директора Норильской обогатительной фабрики отправили под домашний арест

Директора Норильской обогатительной фабрики отправили под домашний арест

Норильский городской суд отправил под домашний арест до 20 апреля директора Норильской обогатительной фабрики Александра Цымбала, который был задержан после... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T15:27

2021-02-25T15:27

2021-02-25T15:47

обрушение на фабрике в норильске

красноярский краевой суд

происшествия

норильск

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КРАСНОЯРСК, 25 фев - РИА Новости. Норильский городской суд отправил под домашний арест до 20 апреля директора Норильской обогатительной фабрики Александра Цымбала, который был задержан после гибели трех рабочих, сообщили журналистам в Красноярском краевом суде.В субботу, 20 февраля в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике (входит в дочернюю компанию "Норникеля" "Медвежий ручей") произошло обрушение. Площадь обрушения составила порядка 1 тысячи квадратных метров. В результате ЧП погибли трое рабочих, еще пятеро были госпитализированы.Как считает следствие, директор Норильской обогатительной фабрики знал об аварийном и ограниченно-работоспособном состоянии элементов здания дробильного цеха, при этом не принял мер по приостановлению работ, производящихся с нарушением требований промышленной безопасности.Ранее Норильский городской суд избрал меру пресечения еще двум фигурантам – главному инженеру Управления обогатительной фабрики ООО "Медвежий ручей" Илье Ананко и начальнику отдела по техническому надзору Норильской обогатительной фабрики ООО "Медвежий ручей" Константину Василенко. Оба были арестованы на 2 месяца - по 19 апреля включительно.

https://ria.ru/20210220/norilsk-1598328168.html

https://ria.ru/20210224/nornikel-1598841462.html

норильск

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обрушение на фабрике в норильске, красноярский краевой суд, происшествия, норильск