https://ria.ru/20210225/nischeta-1598927020.html

Эксперт рассказал, как Китай победил нищету

Эксперт рассказал, как Китай победил нищету

Успех Китая в борьбе с бедностью кроется в систематическом подходе к решению проблемы, это не просто раздача денег нуждающимся, однако достигнутые результаты... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T14:28

2021-02-25T14:28

2021-02-25T14:28

си цзиньпин

китай

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595710011_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_af9de821bc1fcddb6dd0cf98c73381be.jpg

ПЕКИН, 25 фев – РИА Новости. Успех Китая в борьбе с бедностью кроется в систематическом подходе к решению проблемы, это не просто раздача денег нуждающимся, однако достигнутые результаты требуют закрепления, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра Taihe (Тайхэ) Лэй Чжитянь.Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг объявил о полной победе Китая в борьбе с абсолютной нищетой, за восемь лет в стране из черты бедности были выведены почти 100 миллионов человек, таким образом Китай достиг цели ООН по искоренению бедности на 10 лет раньше установленного срока на 2030 год."Я думаю, что залог успеха в деле искоренения бедности главным образом кроется в подходе к решению вопроса. Это не разовое решение одного вопроса и не раздробленное решение проблемы, и не проста раздача денег бедным. Это систематический подход к решению проблемы", - сказал эксперт.Он пояснил, что власти Китая решают проблему бедности посредством образования, занятости, промышленности, когда поддержка промышленности становится поддержкой образования, образование становится поддержкой бедным и так далее. Кроме того, есть программа переселения бедного населения, а также борьба с нищетой с помощью строительства инфраструктуры."Например, посредством строительства дорог в бедных районах мы решаем проблему коммуникаций, это есть конкретные меры по борьбе с бедностью. Это коренное решение вопроса, а не одной проблемы отдельного человека. Поэтому эти меры носят устойчивый долгосрочный характер, результаты от них медленные, но наши тяжелые усилия на протяжении нескольких десятков лет, в особенности последние десть лет, мало-помалу привели к сегодняшней большой победе. Я думаю, что это главный фактор успеха", - считает Лэй Чжитянь.Говоря о том, почему эпидемия не помешала КНР добиться цели по борьбе с бедностью, эксперт подчеркнул, что в Китае искоренение бедности – длительный процесс."Без сомнения, эпидемия оказала влияние на борьбу с бедностью, нельзя сказать, что совсем не сказалась, однако я считаю, что она не имело определяющего характера. Потому что наше дело в борьбе с бедностью очень долгий процесс, который длится уже несколько десятков лет. Да, возможно этот год на него оказал влияние, но это влияние было ограниченным", - отметил эксперт.По его словам, несмотря на то, что Китай добился значимых практических результатов в борьбе с бедностью, еще многое предстоит сделать."Стандарты еще недостаточно высоки, у нас есть определенная дистанция с ожиданиями населения, потому что главное противоречие в настоящее время в Китае – несбалансированность развития, все еще очень остро стоит", - сказал Лэй Чжитянь.Он подчеркнул, что Китай пока не может быть полностью удовлетворен нынешней ситуацией, необходимо работать дальше, потому что по-прежнему существует разница между уровнем жизни в КНР и в развитых странах.

https://ria.ru/20201215/kitay-1589393380.html

https://ria.ru/20210225/kitay-1598901178.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

си цзиньпин, китай, в мире