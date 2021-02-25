https://ria.ru/20210225/niderlandy-1598873994.html

В Нидерландах заявили, что каждый день ловят хакеров из России

В Нидерландах заявили, что каждый день ловят хакеров из России

Глава Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) Эрик Акербом бездоказательно утверждает, что спецслужбы страны якобы "каждый день ловят хакеров... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T10:16

2021-02-25T10:16

2021-02-25T10:20

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) Эрик Акербом бездоказательно утверждает, что спецслужбы страны якобы "каждый день ловят хакеров как из Китая, так и России"."Ежедневно мы ловим хакеров как из Китая, так и из России, взламывающих компьютеры компаний и учебных заведений. Их целью является также жизненно важная инфраструктура, такая как питьевое водоснабжение, банки, телекоммуникационные и энергетические сети", - сказал Акербом в интервью Vu Magazine. При этом гендиректор голландской разведки не привел конкретных примеров кибератак.В 2018 году минобороны Нидерландов заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан РФ. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых с диппаспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля. МИД РФ называл подобные обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям.Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности. Китай также отвергал причастность к кибератакам, называя такие обвинения политическим фарсом.

https://ria.ru/20201224/obvineniya-1590770771.html

https://ria.ru/20210224/kiberataka-1598813599.html

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