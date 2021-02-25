Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210225/neprikosnovennost-1598973653.html
Парламент Испании не поддержал идею лишения короля неприкосновенности
Парламент Испании не поддержал идею лишения короля неприкосновенности
Конгресс депутатов испанского парламента (нижняя палата) проголосовал против предложения о лишении короля неприкосновенности – за него выступили лишь 20%... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T17:40
2021-02-25T17:40
"граждане"
педро санчес
король фелипе vi
каталония
хуан карлос i
испания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568499045_0:0:631:354_1920x0_80_0_0_f1b8cae09884f19d8a7a47dac609c9ba.jpg
МАДРИД, 25 фев – РИА Новости. Конгресс депутатов испанского парламента (нижняя палата) проголосовал против предложения о лишении короля неприкосновенности – за него выступили лишь 20% народных избранников.В документе правительству предлагалось внести изменения в законодательство, которые бы не только лишили неприкосновенности короля Фелипе VI, но и особых судебных привилегий его отца, бывшего главу государства Хуана Карлоса и других членов королевской семьи – с тем, "чтобы все люди были фактически равны перед законом и, следовательно, отвечали перед правосудием в одинаковых условиях".Против проекта проголосовали 278 депутатов – 80% состава конгресса (социалисты, Народная партия, крайне правая VOX, центристская партия "Граждане" и Союз Наварского народа). За – 74.Предложение внесли на голосование "Левые республиканцы Каталонии" - партия, выступающая за независимость Каталонии, их поддержала левая партия Unidas Podemos, входящая в правительственную коалицию.В прошлом году премьер Педро Санчес заявлял, что не исключает возможности внесения изменений в конституцию для ограничения неприкосновенности от судебного преследования главы государства. Идея в том, чтобы неподсудность короля касалась только совершаемых им действий как главы государства, а возможные нарушения за пределами непосредственных обязанностей могли бы рассматриваться в судах.Прокуратура ведет три расследования в отношении бывшего главы Испании Хуана Карлоса по поводу возможной коррупции и отмывания денег. Он отрекся от престола в пользу своего сына Фелипе в 2014 году, но титул короля сохранил. В марте 2020 года из-за разразившегося коррупционного скандала Фелипе VI лишил отца средств из бюджета королевского дома, а также отказался от наследства. В августе Хуан Карлос уехал из Испании в ОАЭ.
https://ria.ru/20200804/1575354731.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200808/1575533307.html
каталония
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568499045_40:0:560:390_1920x0_80_0_0_a6e620355eb0f7812e8225750ec7fd66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"граждане", педро санчес, король фелипе vi, каталония, хуан карлос i, испания, в мире

Парламент Испании не поддержал идею лишения короля неприкосновенности

17:40 25.02.2021
 
© Фото : Página oficial de la Casa de Su Majestad el ReyЧлены королевской семьи Испании
Члены королевской семьи Испании - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Фото : Página oficial de la Casa de Su Majestad el Rey
Читать ria.ru в
МАДРИД, 25 фев – РИА Новости. Конгресс депутатов испанского парламента (нижняя палата) проголосовал против предложения о лишении короля неприкосновенности – за него выступили лишь 20% народных избранников.
В документе правительству предлагалось внести изменения в законодательство, которые бы не только лишили неприкосновенности короля Фелипе VI, но и особых судебных привилегий его отца, бывшего главу государства Хуана Карлоса и других членов королевской семьи – с тем, "чтобы все люди были фактически равны перед законом и, следовательно, отвечали перед правосудием в одинаковых условиях".
Против проекта проголосовали 278 депутатов – 80% состава конгресса (социалисты, Народная партия, крайне правая VOX, центристская партия "Граждане" и Союз Наварского народа). За – 74.
Предложение внесли на голосование "Левые республиканцы Каталонии" - партия, выступающая за независимость Каталонии, их поддержала левая партия Unidas Podemos, входящая в правительственную коалицию.
Король Испании Фелипе VI - РИА Новости, 1920, 04.08.2020
4 августа 2020, 15:00
В Каталонии потребовали отречения короля Испании после "побега" его отца
В прошлом году премьер Педро Санчес заявлял, что не исключает возможности внесения изменений в конституцию для ограничения неприкосновенности от судебного преследования главы государства. Идея в том, чтобы неподсудность короля касалась только совершаемых им действий как главы государства, а возможные нарушения за пределами непосредственных обязанностей могли бы рассматриваться в судах.
Прокуратура ведет три расследования в отношении бывшего главы Испании Хуана Карлоса по поводу возможной коррупции и отмывания денег. Он отрекся от престола в пользу своего сына Фелипе в 2014 году, но титул короля сохранил. В марте 2020 года из-за разразившегося коррупционного скандала Фелипе VI лишил отца средств из бюджета королевского дома, а также отказался от наследства. В августе Хуан Карлос уехал из Испании в ОАЭ.
Король Испании Хуан Карлос I - РИА Новости, 1920, 08.08.2020
8 августа 2020, 17:57
СМИ опубликовали первое фото Хуана Карлоса I после отъезда
 
"Граждане"Педро СанчесКороль Фелипе VIКаталонияХуан Карлос IИспанияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:50Звезда "Ворониных" раскрыла зарплаты российских актеров
05:45Министр обороны США раскрыл подробности нанесенного по Сирии удара
05:42Названы сроки процедуры одобрения вакцины "Спутник V" в Евросоюзе
05:27Эксперты рассказали, как вывести финансовую пирамиду на чистую воду
05:04Amnesty International обвинила эритрейских военных в массовом убийстве
04:56Пушков назвал условие начала развала НАТО
04:39Покинувшие КНДР на самодельной дрезине дипломаты вылетели в Москву
04:10Климатолог объяснил, почему зима оказалась холодной
04:04Спрогнозирована безработица в России в 2022 году
03:54Экс-начальнице хабаровского отделения Почты России грозит срок за хищение
03:54Продажи музыки Daft Punk резко возросли после объявления о распаде дуэта
03:49Врачи объяснили, что делать заболевшим после первой прививки от COVID-19
03:41Эпидемиолог оценила динамику заболеваемости COVID-19 в России
03:38Водителей предупредили о неожиданной опасности оттепели для автомобиля
03:36Пентагон назвал цель удара США по Сирии
03:31Исследование показало, сколько россиян готовы вакцинироваться от COVID-19
03:22Эксперт оценил разрушительное влияние майнинга биткоина на климат
03:16Роскосмос допустил возможность создания Российской орбитальной станции
03:15Адвокат рассказал, как мошенники наживаются на ипотечниках
03:11В Приморье полиция остановила пьяного водителя стрельбой в воздух
Лента новостейМолния