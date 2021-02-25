https://ria.ru/20210225/neprikosnovennost-1598973653.html

Парламент Испании не поддержал идею лишения короля неприкосновенности

Парламент Испании не поддержал идею лишения короля неприкосновенности

Конгресс депутатов испанского парламента (нижняя палата) проголосовал против предложения о лишении короля неприкосновенности – за него выступили лишь 20%... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T17:40

2021-02-25T17:40

2021-02-25T17:40

"граждане"

педро санчес

король фелипе vi

каталония

хуан карлос i

испания

в мире

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МАДРИД, 25 фев – РИА Новости. Конгресс депутатов испанского парламента (нижняя палата) проголосовал против предложения о лишении короля неприкосновенности – за него выступили лишь 20% народных избранников.В документе правительству предлагалось внести изменения в законодательство, которые бы не только лишили неприкосновенности короля Фелипе VI, но и особых судебных привилегий его отца, бывшего главу государства Хуана Карлоса и других членов королевской семьи – с тем, "чтобы все люди были фактически равны перед законом и, следовательно, отвечали перед правосудием в одинаковых условиях".Против проекта проголосовали 278 депутатов – 80% состава конгресса (социалисты, Народная партия, крайне правая VOX, центристская партия "Граждане" и Союз Наварского народа). За – 74.Предложение внесли на голосование "Левые республиканцы Каталонии" - партия, выступающая за независимость Каталонии, их поддержала левая партия Unidas Podemos, входящая в правительственную коалицию.В прошлом году премьер Педро Санчес заявлял, что не исключает возможности внесения изменений в конституцию для ограничения неприкосновенности от судебного преследования главы государства. Идея в том, чтобы неподсудность короля касалась только совершаемых им действий как главы государства, а возможные нарушения за пределами непосредственных обязанностей могли бы рассматриваться в судах.Прокуратура ведет три расследования в отношении бывшего главы Испании Хуана Карлоса по поводу возможной коррупции и отмывания денег. Он отрекся от престола в пользу своего сына Фелипе в 2014 году, но титул короля сохранил. В марте 2020 года из-за разразившегося коррупционного скандала Фелипе VI лишил отца средств из бюджета королевского дома, а также отказался от наследства. В августе Хуан Карлос уехал из Испании в ОАЭ.

https://ria.ru/20200804/1575354731.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200808/1575533307.html

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"граждане", педро санчес, король фелипе vi, каталония, хуан карлос i, испания, в мире