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В Карачаево-Черкесии завели дело после нападения на правоохранителей
В Карачаево-Черкесии завели дело после нападения на правоохранителей
Следователи возбудили уголовное дело о применении насилия после нападения на правоохранителей в Карачаево-Черкесии, сообщает следственное управление СК по... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T14:38
2021-02-25T14:38
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
карачаево-черкесская республика (кчр)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 25 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о применении насилия после нападения на правоохранителей в Карачаево-Черкесии, сообщает следственное управление СК по региону.Ранее в МВД по КЧР сообщили, что двух сотрудников правоохранительных органов ранили при проверке документов в КЧР, подозреваемые после нападения скрылись, их личности установлены.По версии следствия, 24 февраля в 23.40 в селе Учкекен сотрудники ОМВД России по Малокарачаевскому району и Росгвардии КЧР заметили автомашину с тонированными стеклами, в салоне которой находились двое мужчин. На законные требования предъявить документы, водитель автомашины выразился грубой нецензурной бранью. Потом он, выйдя из машины, нанес ножевое ранение полицейскому, а пассажир выстрелил из ружья в ногу сотрудника Росгвардии КЧР, отметили в СК.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, отметили в ведомстве.
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), карачаево-черкесская республика (кчр), следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В Карачаево-Черкесии завели дело после нападения на правоохранителей

14:38 25.02.2021
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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ПЯТИГОРСК, 25 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о применении насилия после нападения на правоохранителей в Карачаево-Черкесии, сообщает следственное управление СК по региону.
Ранее в МВД по КЧР сообщили, что двух сотрудников правоохранительных органов ранили при проверке документов в КЧР, подозреваемые после нападения скрылись, их личности установлены.

"Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.

По версии следствия, 24 февраля в 23.40 в селе Учкекен сотрудники ОМВД России по Малокарачаевскому району и Росгвардии КЧР заметили автомашину с тонированными стеклами, в салоне которой находились двое мужчин. На законные требования предъявить документы, водитель автомашины выразился грубой нецензурной бранью. Потом он, выйдя из машины, нанес ножевое ранение полицейскому, а пассажир выстрелил из ружья в ногу сотрудника Росгвардии КЧР, отметили в СК.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, отметили в ведомстве.
Александр Габышев - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
Вчера, 10:26
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РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Карачаево-Черкесская республика (КЧР)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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