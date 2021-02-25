https://ria.ru/20210225/napadenie-1598928886.html

В Карачаево-Черкесии завели дело после нападения на правоохранителей

В Карачаево-Черкесии завели дело после нападения на правоохранителей

Следователи возбудили уголовное дело о применении насилия после нападения на правоохранителей в Карачаево-Черкесии, сообщает следственное управление СК по... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T14:38

2021-02-25T14:38

2021-02-25T14:38

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

карачаево-черкесская республика (кчр)

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 25 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о применении насилия после нападения на правоохранителей в Карачаево-Черкесии, сообщает следственное управление СК по региону.Ранее в МВД по КЧР сообщили, что двух сотрудников правоохранительных органов ранили при проверке документов в КЧР, подозреваемые после нападения скрылись, их личности установлены.По версии следствия, 24 февраля в 23.40 в селе Учкекен сотрудники ОМВД России по Малокарачаевскому району и Росгвардии КЧР заметили автомашину с тонированными стеклами, в салоне которой находились двое мужчин. На законные требования предъявить документы, водитель автомашины выразился грубой нецензурной бранью. Потом он, выйдя из машины, нанес ножевое ранение полицейскому, а пассажир выстрелил из ружья в ногу сотрудника Росгвардии КЧР, отметили в СК.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20210225/shaman-1598875394.html

россия

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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), карачаево-черкесская республика (кчр), следственный комитет россии (ск рф), происшествия