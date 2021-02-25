https://ria.ru/20210225/napadenie-1598886327.html

В КЧР двоих правоохранителей ранили при проверке документов

В КЧР двоих правоохранителей ранили при проверке документов

Водитель и пассажир автомобиля напали на двух правоохранителей в Карачаево-Черкесии, сотрудник Росгвардии госпитализирован с огнестрельной раной, сообщает... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T11:26

2021-02-25T11:26

2021-02-25T11:43

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

карачаево-черкесская республика (кчр)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Водитель и пассажир автомобиля напали на двух правоохранителей в Карачаево-Черкесии, сотрудник Росгвардии госпитализирован с огнестрельной раной, сообщает пресс-служба МВД по республике.Около полуночи внимание правоохранителей в Малокарачаевском районе привлекла "Нива" на обочине. Для проверки документов правоохранители подошли к машине.Полицейский после оказания медицинской помощи отпущен домой, росгвардеец был госпитализирован. Личности подозреваемых установлены, правоохранители принимают меры к их задержанию.

https://ria.ru/20210225/shaman-1598875394.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), карачаево-черкесская республика (кчр), министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия