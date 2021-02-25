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В КЧР двоих правоохранителей ранили при проверке документов
В КЧР двоих правоохранителей ранили при проверке документов
Водитель и пассажир автомобиля напали на двух правоохранителей в Карачаево-Черкесии, сотрудник Росгвардии госпитализирован с огнестрельной раной, сообщает... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T11:26
2021-02-25T11:26
2021-02-25T11:43
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
карачаево-черкесская республика (кчр)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Водитель и пассажир автомобиля напали на двух правоохранителей в Карачаево-Черкесии, сотрудник Росгвардии госпитализирован с огнестрельной раной, сообщает пресс-служба МВД по республике.Около полуночи внимание правоохранителей в Малокарачаевском районе привлекла "Нива" на обочине. Для проверки документов правоохранители подошли к машине.Полицейский после оказания медицинской помощи отпущен домой, росгвардеец был госпитализирован. Личности подозреваемых установлены, правоохранители принимают меры к их задержанию.
https://ria.ru/20210225/shaman-1598875394.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), карачаево-черкесская республика (кчр), министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия