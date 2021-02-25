https://ria.ru/20210225/nakazanie-1598873127.html

В Раду внесли проект об уголовном наказании за сотрудничество с Россией

В Раду внесли проект об уголовном наказании за сотрудничество с Россией

Депутаты от партии "Слуга народа" внесли в Верховную раду два законопроекта о наказании за коллаборационизм, следует из парламентской базы данных. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T10:06

2021-02-25T10:06

2021-02-25T11:57

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

верховная рада украины

республика крым

в мире

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Депутаты от партии "Слуга народа" внесли в Верховную раду два законопроекта о наказании за коллаборационизм, следует из парламентской базы данных.Первый документ предусматривает наказание за сотрудничество с Россией, самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками или властями Крыма.Так, гражданам Украины, добровольно занимающим должности, "не связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций" в органах власти на неподконтрольных Киеву территориях, грозит от десяти до 15 лет лишения свободы. Такое же наказание предназначено для тех, кто занимается "пропагандой в учебных заведениях" и "внедрением образовательных стандартов государства-агрессора". Для украинцев, занимающих выборные должности или помогающих в организации местных выборов на неподконтрольных территориях, тюремный срок составит от трех до пяти лет.Второй законопроект "устанавливает дополнительные правовые основания для ликвидации политических партий, общественных, благотворительных или религиозных организаций, профсоюзов и общественных формирований", которые сотрудничали с Россией или властями неподконтрольных Киеву территорий.

https://ria.ru/20210224/banner-1598781625.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, верховная рада украины, республика крым, в мире