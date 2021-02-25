Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210225/nakazanie-1598873127.html
В Раду внесли проект об уголовном наказании за сотрудничество с Россией
В Раду внесли проект об уголовном наказании за сотрудничество с Россией
Депутаты от партии "Слуга народа" внесли в Верховную раду два законопроекта о наказании за коллаборационизм, следует из парламентской базы данных. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T10:06
2021-02-25T11:57
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
верховная рада украины
республика крым
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594630715_0:201:3072:1929_1920x0_80_0_0_38ad7916919f7b746c4e61abcee21503.jpg
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Депутаты от партии "Слуга народа" внесли в Верховную раду два законопроекта о наказании за коллаборационизм, следует из парламентской базы данных.Первый документ предусматривает наказание за сотрудничество с Россией, самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками или властями Крыма.Так, гражданам Украины, добровольно занимающим должности, "не связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций" в органах власти на неподконтрольных Киеву территориях, грозит от десяти до 15 лет лишения свободы. Такое же наказание предназначено для тех, кто занимается "пропагандой в учебных заведениях" и "внедрением образовательных стандартов государства-агрессора". Для украинцев, занимающих выборные должности или помогающих в организации местных выборов на неподконтрольных территориях, тюремный срок составит от трех до пяти лет.Второй законопроект "устанавливает дополнительные правовые основания для ликвидации политических партий, общественных, благотворительных или религиозных организаций, профсоюзов и общественных формирований", которые сотрудничали с Россией или властями неподконтрольных Киеву территорий.
https://ria.ru/20210224/banner-1598781625.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594630715_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2f89a8ee8bce44324105f55e5924fa57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, верховная рада украины, республика крым, в мире

В Раду внесли проект об уголовном наказании за сотрудничество с Россией

10:06 25.02.2021 (обновлено: 11:57 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Депутаты от партии "Слуга народа" внесли в Верховную раду два законопроекта о наказании за коллаборационизм, следует из парламентской базы данных.
Первый документ предусматривает наказание за сотрудничество с Россией, самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками или властями Крыма.

"Коллаборантами будут считаться граждане, которые отрицали осуществление вооруженной агрессии против Украины и оккупацию ее территорий или публично призывали к поддержке агрессора, сотрудничеству с оккупантами", — заявила в фейсбуке заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Так, гражданам Украины, добровольно занимающим должности, "не связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций" в органах власти на неподконтрольных Киеву территориях, грозит от десяти до 15 лет лишения свободы. Такое же наказание предназначено для тех, кто занимается "пропагандой в учебных заведениях" и "внедрением образовательных стандартов государства-агрессора". Для украинцев, занимающих выборные должности или помогающих в организации местных выборов на неподконтрольных территориях, тюремный срок составит от трех до пяти лет.
Баннер с надписью Крым - это Украина - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 14:46
Перед посольством России в Киеве разместили баннер "Крым — это Украина"
Второй законопроект "устанавливает дополнительные правовые основания для ликвидации политических партий, общественных, благотворительных или религиозных организаций, профсоюзов и общественных формирований", которые сотрудничали с Россией или властями неподконтрольных Киеву территорий.
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныРеспублика КрымВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:50Звезда "Ворониных" раскрыла зарплаты российских актеров
05:45Министр обороны США раскрыл подробности нанесенного по Сирии удара
05:42Названы сроки процедуры одобрения вакцины "Спутник V" в Евросоюзе
05:27Эксперты рассказали, как вывести финансовую пирамиду на чистую воду
05:04Amnesty International обвинила эритрейских военных в массовом убийстве
04:56Пушков назвал условие начала развала НАТО
04:39Покинувшие КНДР на самодельной дрезине дипломаты вылетели в Москву
04:10Климатолог объяснил, почему зима оказалась холодной
04:04Спрогнозирована безработица в России в 2022 году
03:54Экс-начальнице хабаровского отделения Почты России грозит срок за хищение
03:54Продажи музыки Daft Punk резко возросли после объявления о распаде дуэта
03:49Врачи объяснили, что делать заболевшим после первой прививки от COVID-19
03:41Эпидемиолог оценила динамику заболеваемости COVID-19 в России
03:38Водителей предупредили о неожиданной опасности оттепели для автомобиля
03:36Пентагон назвал цель удара США по Сирии
03:31Исследование показало, сколько россиян готовы вакцинироваться от COVID-19
03:22Эксперт оценил разрушительное влияние майнинга биткоина на климат
03:16Роскосмос допустил возможность создания Российской орбитальной станции
03:15Адвокат рассказал, как мошенники наживаются на ипотечниках
03:11В Приморье полиция остановила пьяного водителя стрельбой в воздух
Лента новостейМолния