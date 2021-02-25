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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210225/musor-1598991104.html
Талоны на выгрузку строительного мусора введут в Подмосковье к осени
Талоны на выгрузку строительного мусора введут в Подмосковье к осени
Электронные талоны введут в Московской области к осени для борьбы с незаконными свалками строительных отходов. Об этом, как сообщил телеканал "360", рассказал... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T19:07
2021-02-25T19:07
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Электронные талоны введут в Московской области к осени для борьбы с незаконными свалками строительных отходов. Об этом, как сообщил телеканал "360", рассказал глава регионального министерства экологии и природопользования Андрей Разин.Подмосковье займется решением этой проблемы совместно со столицей – стороны заключили соглашение о совместной работе. Теперь предстоит определить единый механизм сбора, перемещения и переработки мусора. Благодаря этому удастся вести учет отходов и контролировать обращение с ними.Созданы автоматизированные системы ОССиГ и "Электронный талон". Также подготовлен реестр легальных площадок для переработки строительного мусора."Разработана четкая система взаимодействия: Москва выдает разрешения на перемещение мусора, а Подмосковье ведет реестр объектов переработки и размещения", — отметил Разин.Перевозить строительные отходы можно будет только с применением электронных талонов, они понадобятся каждому водителю, работающему в этой сфере. Номера машин попадут в электронную базу.Борьба с незаконными свалками стартовала в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева в октябре 2020 года. Нарушителей ловят фотоловушки и камеры проекта "Безопасный регион".
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московская область (подмосковье)

Талоны на выгрузку строительного мусора введут в Подмосковье к осени

19:07 25.02.2021
 
© РИА Новости / Антон ДенисовУборка мусора после сноса здания
Уборка мусора после сноса здания - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Электронные талоны введут в Московской области к осени для борьбы с незаконными свалками строительных отходов. Об этом, как сообщил телеканал "360", рассказал глава регионального министерства экологии и природопользования Андрей Разин.
Подмосковье займется решением этой проблемы совместно со столицей – стороны заключили соглашение о совместной работе. Теперь предстоит определить единый механизм сбора, перемещения и переработки мусора. Благодаря этому удастся вести учет отходов и контролировать обращение с ними.
Созданы автоматизированные системы ОССиГ и "Электронный талон". Также подготовлен реестр легальных площадок для переработки строительного мусора.
"Разработана четкая система взаимодействия: Москва выдает разрешения на перемещение мусора, а Подмосковье ведет реестр объектов переработки и размещения", — отметил Разин.
Перевозить строительные отходы можно будет только с применением электронных талонов, они понадобятся каждому водителю, работающему в этой сфере. Номера машин попадут в электронную базу.
Борьба с незаконными свалками стартовала в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева в октябре 2020 года. Нарушителей ловят фотоловушки и камеры проекта "Безопасный регион".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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