https://ria.ru/20210225/musor-1598991104.html

Талоны на выгрузку строительного мусора введут в Подмосковье к осени

Талоны на выгрузку строительного мусора введут в Подмосковье к осени

Электронные талоны введут в Московской области к осени для борьбы с незаконными свалками строительных отходов. Об этом, как сообщил телеканал "360", рассказал... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T19:07

2021-02-25T19:07

2021-02-25T19:07

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Электронные талоны введут в Московской области к осени для борьбы с незаконными свалками строительных отходов. Об этом, как сообщил телеканал "360", рассказал глава регионального министерства экологии и природопользования Андрей Разин.Подмосковье займется решением этой проблемы совместно со столицей – стороны заключили соглашение о совместной работе. Теперь предстоит определить единый механизм сбора, перемещения и переработки мусора. Благодаря этому удастся вести учет отходов и контролировать обращение с ними.Созданы автоматизированные системы ОССиГ и "Электронный талон". Также подготовлен реестр легальных площадок для переработки строительного мусора."Разработана четкая система взаимодействия: Москва выдает разрешения на перемещение мусора, а Подмосковье ведет реестр объектов переработки и размещения", — отметил Разин.Перевозить строительные отходы можно будет только с применением электронных талонов, они понадобятся каждому водителю, работающему в этой сфере. Номера машин попадут в электронную базу.Борьба с незаконными свалками стартовала в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева в октябре 2020 года. Нарушителей ловят фотоловушки и камеры проекта "Безопасный регион".

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)