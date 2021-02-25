Москалькова подписала соглашение о сотрудничестве с СЖР
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и глава Союза журналистов России Владимир Соловьев подписали соглашение о взаимном сотрудничестве журналистского объединения и аппарата омбудсмена, передаёт корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
"Я рада вас приветствовать на этом историческом для нас событии - подписании соглашения, которое открывает новые просторы, чтобы доводить до гражданина наиболее актуальную информацию и сведения. В этом мы союзники, и защита прав журналистов - один из главных приоритетов работы аппарата",- сказала Москалькова по итогам подписания.
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Глава СЖР отдельно выразил благодарность омбудсмену за помощь в борьбе за права исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского, который больше года провел под стражей на Украине из-за обвинений в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В конце августа 2019 года Вышинского освободили из-под ареста, а в начале сентября он вернулся в Россию.
"У наших организаций для гражданского общества во многом общие цели - это защита прав человека. У нас это несколько узкая сфера - защита прав коллег журналисты, чем мы занимаемся каждый день... Я надеюсь, если мы с разных сторон объединимся и с разных сторон будем такую защиту оказывать, она будет гораздо лучше работать",- добавил Соловьев.
Предметом соглашения, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости, стала "организация сотрудничества уполномоченного и Союза журналистов России в целях содействия формированию высокого уровня правовой культуры населения, развития правовой грамотности и правосознания граждан, защиты прав и свобод человека". Основными направлениями совместной работы названы соблюдение и защита прав журналистов, правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты, а также обмен информации и совместные мероприятия.
Согласно тексту документа, Москалькова будет предоставлять Союзу журналистов России издания докладов и материалы по вопросам прав журналистов, а также привлекать СЖР к экспертной оценке докладов.
"Регулярно проводить для Союза журналистов России брифинги по вопросам соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина. Проводить по просьбе Союза журналистов России ознакомительную, производственную и преддипломную практику для членов Союза журналистов России, обучающихся в высших учебных заведениях по специальностям "журналистика" и "реклама и связи с общественностью" в рабочем аппарате уполномоченного",- уточняется в материале.
Среди прописанных в соглашении обязанностей Союза журналистов России - распространение ежегодных и специальных докладов уполномоченного, предоставление информационных и аналитических материалов по вопросам прав и свобод человека, подготовленных Союзом журналистов России.
Уточняется, что настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 5 лет.