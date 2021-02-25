https://ria.ru/20210225/moskalkova-1598930239.html

Москалькова подписала соглашение о сотрудничестве с СЖР

Москалькова подписала соглашение о сотрудничестве с СЖР

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и глава Союза журналистов России Владимир Соловьев подписали соглашение о взаимном сотрудничестве... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T14:43

2021-02-25T14:43

2021-02-25T14:43

россия

кирилл вышинский

татьяна москалькова

союз журналистов россии

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и глава Союза журналистов России Владимир Соловьев подписали соглашение о взаимном сотрудничестве журналистского объединения и аппарата омбудсмена, передаёт корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.Глава СЖР отдельно выразил благодарность омбудсмену за помощь в борьбе за права исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского, который больше года провел под стражей на Украине из-за обвинений в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В конце августа 2019 года Вышинского освободили из-под ареста, а в начале сентября он вернулся в Россию.Предметом соглашения, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости, стала "организация сотрудничества уполномоченного и Союза журналистов России в целях содействия формированию высокого уровня правовой культуры населения, развития правовой грамотности и правосознания граждан, защиты прав и свобод человека". Основными направлениями совместной работы названы соблюдение и защита прав журналистов, правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты, а также обмен информации и совместные мероприятия.Согласно тексту документа, Москалькова будет предоставлять Союзу журналистов России издания докладов и материалы по вопросам прав журналистов, а также привлекать СЖР к экспертной оценке докладов.Среди прописанных в соглашении обязанностей Союза журналистов России - распространение ежегодных и специальных докладов уполномоченного, предоставление информационных и аналитических материалов по вопросам прав и свобод человека, подготовленных Союзом журналистов России.Уточняется, что настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 5 лет.

https://ria.ru/20210222/moskalkova-1598544876.html

https://ria.ru/20210112/ukraina-1592756219.html

https://ria.ru/20210121/moskalkova-1593978034.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кирилл вышинский, татьяна москалькова, союз журналистов россии