Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210225/moroz-1598883563.html
В Ханты-Мансийске температура побила рекорд 1912 года
В Ханты-Мансийске температура побила рекорд 1912 года
Температура воздуха в Ханты-Мансийске в среду обновила рекорд 109-летней давности, опустившись в среду до -39 градусов, информирует Ханты-Мансийский центр по... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T11:11
2021-02-25T11:11
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
ханты-мансийск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568262408_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_9cc1f991a520c0acadff9df21963acdc.jpg
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 фев - РИА Новости. Температура воздуха в Ханты-Мансийске в среду обновила рекорд 109-летней давности, опустившись в среду до -39 градусов, информирует Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Согласно информации Росгидромета, днем в четверг в Ханты-Мансийске температура воздуха наблюдается на отметке -25 градусов, занятия для учащихся начальных классов в первую смену отменены. Метеослужба прогнозирует похолодание до -35 градусов в столице Югры в ночь на пятницу.Местами по региону синоптики ожидают предстоящей ночью до -45 градусов. Серьезные морозы продержатся в Югре как минимум до конца февраля.
https://ria.ru/20210223/klimat-1598669007.html
ханты-мансийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568262408_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_118a88864b8aafa4d82b43d54010a276.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), ханты-мансийск, общество

В Ханты-Мансийске температура побила рекорд 1912 года

11:11 25.02.2021
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаВид на Ханты-Мансийск сверху
Вид на Ханты-Мансийск сверху - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 фев - РИА Новости. Температура воздуха в Ханты-Мансийске в среду обновила рекорд 109-летней давности, опустившись в среду до -39 градусов, информирует Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"24 февраля в Ханты-Мансийске минимальная температура воздуха составила -39,2 градуса, что на 2,9 градуса ниже абсолютно минимального значения - -36,3 градуса, зафиксированного в 1912 году", - говорится в сообщении.
Согласно информации Росгидромета, днем в четверг в Ханты-Мансийске температура воздуха наблюдается на отметке -25 градусов, занятия для учащихся начальных классов в первую смену отменены. Метеослужба прогнозирует похолодание до -35 градусов в столице Югры в ночь на пятницу.
Местами по региону синоптики ожидают предстоящей ночью до -45 градусов. Серьезные морозы продержатся в Югре как минимум до конца февраля.
Космодамианская набережная в Москве во время снегопада - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
23 февраля, 16:34
Россиян предупредили о наступлении новой климатической эпохи
 
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Ханты-МансийскОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:50Звезда "Ворониных" раскрыла зарплаты российских актеров
05:45Министр обороны США раскрыл подробности нанесенного по Сирии удара
05:42Названы сроки процедуры одобрения вакцины "Спутник V" в Евросоюзе
05:27Эксперты рассказали, как вывести финансовую пирамиду на чистую воду
05:04Amnesty International обвинила эритрейских военных в массовом убийстве
04:56Пушков назвал условие начала развала НАТО
04:39Покинувшие КНДР на самодельной дрезине дипломаты вылетели в Москву
04:10Климатолог объяснил, почему зима оказалась холодной
04:04Спрогнозирована безработица в России в 2022 году
03:54Экс-начальнице хабаровского отделения Почты России грозит срок за хищение
03:54Продажи музыки Daft Punk резко возросли после объявления о распаде дуэта
03:49Врачи объяснили, что делать заболевшим после первой прививки от COVID-19
03:41Эпидемиолог оценила динамику заболеваемости COVID-19 в России
03:38Водителей предупредили о неожиданной опасности оттепели для автомобиля
03:36Пентагон назвал цель удара США по Сирии
03:31Исследование показало, сколько россиян готовы вакцинироваться от COVID-19
03:22Эксперт оценил разрушительное влияние майнинга биткоина на климат
03:16Роскосмос допустил возможность создания Российской орбитальной станции
03:15Адвокат рассказал, как мошенники наживаются на ипотечниках
03:11В Приморье полиция остановила пьяного водителя стрельбой в воздух
Лента новостейМолния