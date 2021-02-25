https://ria.ru/20210225/moroz-1598883563.html
В Ханты-Мансийске температура побила рекорд 1912 года
В Ханты-Мансийске температура побила рекорд 1912 года
Температура воздуха в Ханты-Мансийске в среду обновила рекорд 109-летней давности, опустившись в среду до -39 градусов, информирует Ханты-Мансийский центр по... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T11:11
2021-02-25T11:11
2021-02-25T11:11
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
ханты-мансийск
общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 фев - РИА Новости. Температура воздуха в Ханты-Мансийске в среду обновила рекорд 109-летней давности, опустившись в среду до -39 градусов, информирует Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Согласно информации Росгидромета, днем в четверг в Ханты-Мансийске температура воздуха наблюдается на отметке -25 градусов, занятия для учащихся начальных классов в первую смену отменены. Метеослужба прогнозирует похолодание до -35 градусов в столице Югры в ночь на пятницу.Местами по региону синоптики ожидают предстоящей ночью до -45 градусов. Серьезные морозы продержатся в Югре как минимум до конца февраля.
https://ria.ru/20210223/klimat-1598669007.html
ханты-мансийск
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РИА Новости
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федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), ханты-мансийск, общество