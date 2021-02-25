Мишустин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом

"Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки, например, неравномерное распределение нагрузки очереди. В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это, конечно, несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей. Считаю, мы не должны этого допустить", - заявил Мишустин.