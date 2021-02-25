Мишустин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом
12:28 25.02.2021 (обновлено: 12:44 25.02.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин провел совещание с вице-премьерами РФ
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России улучшается, но еще далека от идеальной, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На заседании правительства в четверг он упомянул, что с 1 марта в России должен был вступить в силу новый порядок техосмотра автомобилей - предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию, запустить другие процедуры, которые влияют на работу профильного бизнеса.
"Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки, например, неравномерное распределение нагрузки очереди. В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это, конечно, несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей. Считаю, мы не должны этого допустить", - заявил Мишустин.